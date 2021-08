Autostrada A4 za 27 mld złotych. Koszt 7 razy większy niż na Mazowszu

GDDKiA chciałaby rozbudować autostradę A4 na zachód od Wrocławia – przez Legnicę do Krzyżowej. Na przeważającym odcinku droga ta pozbawiona jest pasów awaryjnych, a często dochodzi tam do kolizji. Analiza wykaże sposób przeprowadzenia rozbudowy, wstępnie zarezerwowano na ten cel 8,5 mld zł – informuje „Rzeczpospolita”.

Gazeta zapytała Adriana Furgalskiego, szefa Zespołu Doradców Gospodarczych TOR, czy taka inwestycja jest potrzebna. Przyznał, że w związku z rozwojem przede wszystkim ruchu pojazdów ciężarowych, jest to konieczne. Dodał przy tym, że rząd powinien wzmocnić rolę kolejowego transportu towarowego.

- Ruch towarów nadal będzie rosnąć, a poszerzanie dróg w nieskończoność nie ma sensu. Tymczasem w Polsce kolej towarowa się zwija. Pod względem pracy przewozowej jej udział w transporcie ładunków spadł w 2020 roku poniżej 10 proc . – powiedział Furgalski.

Kilometr autostrady nierówny kilometrowi w innym województwie

„DGP” zwrócił uwagę na jeszcze jedną zaskakującą pozycję na liście inwestycji. To dobudowanie trzeciego pasa na 337-km odcinku trasy A4 z Wrocławia do Tarnowa. Z projektu nowego programu budowy dróg wynika, że ma ono pochłonąć 27 mld zł. Gazeta porównuje to z planowanym kosztem budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, który ma się zamknąć w 30 mld zł. Jak wytłumaczyć, że przebudowa odcinka A4 ma być niemal 7-krotnie droższa niż przebudowa na A1?

Ministerstwo Infrastruktury przekonuje, że nie należy porównywać kosztów budowy na płaskim Mazowszu i w województwie śląskim, gdzie nie dość, że teren jest pofałdowany, to jeszcze prace będą realizowane na obszarach występowania szkód górniczych.

