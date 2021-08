Na tym odcinku A1 często się korkuje. Powstaną dodatkowe bramki

Punkt poboru opłat w Nowej Wsi koło Torunia jest dobrze znany kierowcom, którzy w sezonie lub przed świętami jeżdżą autostradą A1 z Łodzi do Gdańska lub w przeciwnym kierunku. W okresach wzmożonego ruchu przed bramkami często tworzą się korki. To ma się jednak wkrótce skończyć, bo rozpoczęła się przebudowa punktu poboru opłat. Powstaną dwie dodatkowe bramki, co ma zwiększyć przepustowość w tym miejscu.

Firma GTC, która jest koncesjonariuszem jego fragmentu autostrady, ma nadzieję, że nowe bramki ruszą z początkiem 2022 roku. Kierowcy, którym przyszło stać przed tymi bramkami, mogą mieć żal, że prace wystartowały na koniec wakacji, ale termin ich rozpoczęcia nie mógł przypaść na czas największego natężenia ruchu.

Rozbudowa PPO Nowa Wieś wpłynie także na bardziej efektywne wykorzystanie dwóch istniejących tzw. bramek rewersyjnych, dzięki którym częściej będzie można korzystać z pięciu, a nawet sześciu zamiast czterech pasów wjazdowych. To przełoży się na wzrost przepustowości bramek wjazdowych z 1,2 tys. do 1,8 tys. pojazdów na godzinę i redukcję zatorów na wjeździe na autostradę w okresach szczytowych.

