Egipt zmienia stolicę. W grudniu urzędy zaczną się przenosić do siedzib w mieście przyszłości

Kair to jedno z najbardziej zakorkowanych miast świata. Infrastruktura stolicy Egiptu nie jest dostosowana do liczby mieszkańców. Na ponad 20 milionów mieszkających tam osób przypadają tylko trzy linie metra, a przestarzałe budynki i sposób zabudowy sprawiają, że miasto zaczęło się coraz bardziej rozlewać, co tylko potęgowało problemy. W 2010 roku Bank Światowy oszacował, że korki w mieście mogą sprawiać, że egipska gospodarka traci rocznie nawet 4 proc. PKB. Władze kraju podjęły więc odważną decyzję. Kair przestanie być administracyjną stolicą kraju.

Egipt zmienia stolicę. Urzędy wynoszą się z Kairu

Jak wynika z informacji agencji Reuters, egipskie władze planują przeprowadzki pierwszych urzędów do swoich nowych siedzib już w grudniu tego roku. Ocenia się, że na budowę nowego miasta przeznaczono ponad 58 miliardów dolarów.

Nowa administracyjna stolica Egiptu znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Kairu, a właściwie graniczy z jego wschodnimi obrzeżami. Z nowego miasta będzie nieco bliżej do Kanału Sueskiego. W planach jest, że nowe miasto zajmie nawet 700 km kwadratowych. Za plan architektoniczny całego przedsięwzięcia odpowiada amerykańska pracownia Skidmore Owings & Merrill, która zaprojektowała m.in. najwyższy budynek świata – Burj Khalifa. Zgodnie z projektem, w nowej stolicy zamieszka około 6,5 miliona mieszkańców. Miasto ma osiągnąć swój ostateczny kształt w 2050 roku.

Nowa stolica Egiptu. Powrót do sprawdzonych rozwiązań

Budowa tak wielkiego projektu od zera pozwoliła architektom podejść do tematu w sposób dużo bardziej kompleksowy. Wzięto pod uwagę wiele przykładów na to, jak rozwijały się największe miasta świata i wyciągnięto z tego wnioski. Nowa stolica będzie się składała z ponad stu dzielnic. Każda z nich będzie zbudowana w taki sposób, aby mieszkańcy mieli łatwy dostęp do szkół, lokali usługowych, opieki zdrowotnej, sklepów i budynków sakralnych.

Jednak Nowy Kair, który nie ma jeszcze swojej oficjalnej nazwy, nie zamierza odcinać się od dotychczasowej stolicy. Połączenie z centrum Kairu zapewni kolej dużych prędkości oraz połączenia realizowane autobusami elektrycznymi. Miasto ma być bowiem możliwie nieszkodliwe dla klimatu. Duża część energii będzie pochodziła z zajmującej 90 km kwadratowych farmy fotowoltaicznej, a budynki będą w maksymalny sposób wykorzystywały naturalne sposoby wentylacji do ogrzewania i chłodzenia wnętrz.

Najwyższy budynek w Afryce

Sercem miasta będzie park centralny, który ma być dwukrotnie dłuższy od tego najbardziej znanego, który znajduje się w Nowym Jorku. W stolicy Egiptu stanie także grupa drapaczy chmur. Jeden z nich ma mierzyć 200 metrów, co sprawi, że będzie nowym najwyższym budynkiem w Afryce.

