Drogowcy mają za sobą pracowity rok. Najbliższe miesiące będą skromniejsze

30 grudnia Mateusz Morawiecki zdążył otworzyć ostatni z gotowych w tym roku odcinków dróg – odcinek autostrady A1 między Tuszynem a początkiem obwodnicy Częstochowy. Licząca prawie 600 km Autostrada Bursztynowa, która połączy porty w Gdyni i w Gdańsku z południową granicą z Czechami, ma być w całości gotowa w najpóźniej we wrześniu 2022 roku. Wciąż trwają prace na najdłuższym odcinku (Piotrków Trybunalski – Kamieńsk). Przebudowa zaczęła się tu z opóźnieniem, bo GDDKiA musiała na ten etap powtarzać przetarg.

W 5 godzin z Gdańska do granicy z Czechami

Po zakończeniu prac podróż z okolic Gdańska do granicy z Czechami zajmie ok. pięciu godzin z przerwą na odpoczynek. Kierowcy mogą kibicować drogowcom, ale muszą mieć też świadomość, że ukończenie całej trasy wyznaczy koniec bezpłatnego jeżdżenia. Obecny na czwartkowym oddaniu nowego odcinka minister infrastruktury Andrzej Adamczyk przyznał, że państwa nie stać na utrzymanie autostrad, za które kierowcy nie płacą. – Na pewno nie stanie się to w przyszłym rok czy za dwa lata, ale sukcesywnie system opłat będzie obejmował kolejne odcinki autostrad – zapowiedział minister Adamczyk.

2022 rok będzie skromniejszy pod względem liczby nowych kilometrów

W mijającym roku kierowcom udostępniono 425 km nowych tras. 2022 rok będzie pod tym kątem skromniejszy, bo GDDKiA zapowiada włączenie 345 km nowych dróg krajowych. Poza wspomnianym ostatnim odcinkiem odcinek A1, który domknie autostradowe połączenie na osi północ – południe, drogowcy zapowiadają ułatwienie podróży drogą ekspresową S7 ze stolicy w kierunku Trójmiasta. Niedawno został oddany do ruchu odcinek od Mławy do Pieniek, a w przyszłym roku udostępnione będą w pełnym przekroju dwa kolejne odcinki: Napierki – Mława i Pieńki – Płońsk.

Wyjeżdżający z Warszawy ekspresową S7 na południe również zyskają dwa odcinki: Warszawa Lotnisko – Lesznowola i Lesznowola – Tarczyn Północ. Oznacza to, że ekspresową S7 kierowcy będą mogli dojechać od Warszawy do granicy woj. świętokrzyskiego i małopolskiego. Z kolei w woj. małopolskim połączymy tunelem funkcjonujące odcinki S7 pomiędzy Lubniem i Rabką Zdrój.

Nowe kilometry międzynarodowych tras Via Carpatia i Via Baltica

Przyszły rok to również domknięcie ekspresowego połączenia między Lublinem a Rzeszowem. Via Carpatia na terenie Polski wydłuży się o ponad 28 km, a jadący z północy kraju w Bieszczady zyskają komfortowe połączenie dzięki oddawanym dwóm odcinkom S19: Niedrzwica Duża – Kraśnik i Zdziary – Rudnik nad Sanem.

Rok 2022 to również nowe kilometry trasy Via Baltica w naszym kraju. Nowe odcinki S61 pojawią się w woj. podlaskim i warmińsko-mazurskim, przedłużając obecnie funkcjonujące. Oddamy do ruchu odcinek Łomża Południe – Łomża Zachód ze zjazdem na DK61, Szczuczyn – Ełk Południe oraz odcinek od końca obwodnicy Suwałk do granicy z Litwą w Budzisku.

Pełna lista dróg, które GDDKiA chce włączyć do ruchu w 2022 roku

około 46 km autostrad:

A1 Piotrków Trybunalski Południe – Kamieńsk (24,2 km)

Piotrków Trybunalski Południe – Kamieńsk (24,2 km) A18 od km 11+860 (ponad dwa kilometry za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) do 33+760 (blisko cztery kilometry przed węzłem Iłowa) (21,9 km)

około 253 km dróg ekspresowych:

S3 rozbudowa węzła Kijewo (1,7 km)

rozbudowa węzła Kijewo (1,7 km) S3 Kamienna Góra Północ – Lubawka (granica państwa) (15,3 km)

Kamienna Góra Północ – Lubawka (granica państwa) (15,3 km) S5 Nowe Marzy – Świecie Południe (23,3 km)

Nowe Marzy – Świecie Południe (23,3 km) S5 Świecie Południe – Bydgoszcz Północ (22,4 km)

Świecie Południe – Bydgoszcz Północ (22,4 km) S6 Bożepole Wielkie – Luzino (10,4 km)

Bożepole Wielkie – Luzino (10,4 km) S6 Luzino – Szemud (10,3 km)

Luzino – Szemud (10,3 km) S6 Szemud – Gdynia Wielki Kack (20,2 km)

Szemud – Gdynia Wielki Kack (20,2 km) S7 Napierki – Mława (14 km)

Napierki – Mława (14 km) S7 Pieńki – Płońsk (13,8 km)

Pieńki – Płońsk (13,8 km) S7 Warszawa Lotnisko – Lesznowola (6,5 km)

Warszawa Lotnisko – Lesznowola (6,5 km) S7 Lesznowola – Tarczyn Północ (14,8 km)

Lesznowola – Tarczyn Północ (14,8 km) S7 Naprawa – Skomielna Biała (3,1 km)

Naprawa – Skomielna Biała (3,1 km) S14 Łódź Lublinek – Łódź Teofilów (12,2 km)

Łódź Lublinek – Łódź Teofilów (12,2 km) S17 Warszawa Wschód – Lubelska (2,5 km)

Warszawa Wschód – Lubelska (2,5 km) S19 Niedrzwica Duża – Kraśnik (20 km)

Niedrzwica Duża – Kraśnik (20 km) S19 Zdziary – Rudnik nad Sanem (8,2 km)

Zdziary – Rudnik nad Sanem (8,2 km) S61 Łomża Południe – Łomża Zachód (7,2 km)

Łomża Południe – Łomża Zachód (7,2 km) S61 Szczuczyn – Ełk Południe (23,3 km)

Szczuczyn – Ełk Południe (23,3 km) S61 koniec obw. Suwałk – Budzisko z obw. Szypliszek (24,2 km)

oraz około 46 km pozostałych dróg krajowych:

DK9 obwodnica Iłży (7,2 km)

obwodnica Iłży (7,2 km) DK15 obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego (17,7 km)

obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego (17,7 km) DK35 obwodnica Wałbrzycha (1,1 km) – inwestycja podzielona jest na dwa odcinki, miejski finansowany przez Prezydenta Wałbrzycha i pozamiejski finansowany przez GDDKiA o długości 1,1, km)

obwodnica Wałbrzycha (1,1 km) – inwestycja podzielona jest na dwa odcinki, miejski finansowany przez Prezydenta Wałbrzycha i pozamiejski finansowany przez GDDKiA o długości 1,1, km) DK40 obwodnica Kędzierzyna-Koźla (etap II) (14,3 km)

obwodnica Kędzierzyna-Koźla (etap II) (14,3 km) DK51 obwodnica Smolajn (1,8 km)

obwodnica Smolajn (1,8 km) DK73 Kielce – m. Brzeziny/Morawica (4,2 km)

