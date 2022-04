5 międzynarodowych biur chce pracować przy CPK. Wcześniej projektowały lotniska w Pekinie czy Dubaju

Rzecznik spółki CPK Konrad Majszyk poinformował PAP, że w trwającym obecnie drugim etapie postępowania przetargowego CPK na projektanta generalnego, czyli tzw. master architekta, bierze udział pięciu oferentów. Wśród chętnych są dwa biura projektowe z Wielkiej Brytanii: Foster Partners i Zaha Hadid, amerykańska pracownia Kohn Pedersen Fox, pracownia Vidal Asociados Estudio de Arquitectura z Hiszpanii oraz Dar Al-Handasah i Perkins and Will, czyli konsorcjum amerykańsko-libańskie.

– Postępowanie prowadzimy w trybie dialogu konkurencyjnego, który umożliwia organizację warsztatów z zakwalifikowanymi pracowniami architektonicznymi. Zamówienie obejmie usługi projektowania głównego terminala, w ramach kolejnych etapów również tzw. terminali satelitarnych, a także dworca kolejowego wraz z węzłem przesiadkowym – powiedział Majszyk.

Master planner został wybrany w październiku 2021 roku

Master architekt będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie terminala pasażerskiego i dworca kolejowego wraz z węzłem przesiadkowym transportu publicznego. Będzie ściśle współpracował z master plannerem CPK, czyli spółką Arup Polska, należącą do brytyjskiej grupy Arup. Przygotuje onamaster plan, czyli specjalistyczne opracowanie, które będzie dla CPK źródłem szczegółowych danych – dotyczących m.in. prognoz ruchu lotniczego, etapowania inwestycji, zwymiarowania elementów infrastruktury – jak też specjalistycznej dokumentacji przedprojektowej. Posłuży ono zarówno do uszczegółowienia zakresu przedsięwzięcia, co jest niezbędne w procesie oceny odziaływania na środowisko, jak i do stworzenia planu generalnego – najważniejszego dokumentu niezbędnego do powstania lotniska.

Brytyjska grupa inżynieryjno-projektowa Arup posiada międzynarodowe doświadczenie w realizacji projektów lotniskowych, architekci pracowali przy projektach m.in. na lotniskach Londyn Heathrow, Kopenhaga Kastrup, Istanbul New Airport, San Francisco, Toronto Pearson, Chubu Centrair (Japonia), Pekin International czy Hong Kong.





Spółka Arup Polska zatrudnia ponad 170 osób w biurach projektowych w Warszawie i Krakowie. Polski oddział firmy jest odpowiedzialny m.in. za prace nad rozbudową największych rodzimych lotnisk czy drugiej linii metra w Warszawie.

CPK. Pierwsze loty w 2027 roku?

W narracji na temat megalotniska w Baranowie, które ma się stać hubem dla linii lotniczych LOT i zawalczyć o ważne miejsce na lotniczej mapie Europy, od dawna padają dwie liczby: 2023 i 2027. Ta pierwsza to rok, w którym ma się rozpocząć budowa lotniska i całej niezbędnej infrastruktury: linii szybkich kolei (pasażerów ma dowozić nie jakiś tam zwykły szynobus z Warszawy, ale kolej szybkich prędkości z różnych krańców Polski) i dróg. W 2027 roku port ma natomiast zacząć obsługiwać pasażerów.

W grudniu 2021 roku Marcin Horała, wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK powtórzył, że zakończenie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego to 2027 r. ale nie musi to być tożsame z pierwszymi lotami.

– Kiedy odleci pierwszy samolot, to już są decyzje komercyjno-handlowe linii lotniczych. Czasem linie lotnicze na przykład mając lotnisko oddane do użytku w grudniu, mogą podjąć decyzję, że nie opłaca im się w tym niskim sezonie otwierać połączeń i przenosić ruchu – powiedział w programie „Gość Wiadomości” TVP Info.

Dodał, że „jest bardzo ambitny termin, to by znaczyło, że budujemy u nas na przykład dwukrotnie szybciej, niż miało to miejsce w przypadku lotniska w Berlinie-Brandenburg czy w ogóle tego projektów europejskich, więc będzie to ogromny sukces”.

