Rosja i Chiny otworzyły nowy most graniczny. Ma zwiększyć wymianę handlową i pomóc omijać sankcje

Rosja i Chiny uroczyście otworzyły 10 czerwca nowy most przez rzekę Amur. Przeprawa kosztowała 342 miliony dolarów, ale rosyjski rząd ma nadzieję, żę inwestycja pomoże odbudować kondycję gospodarki, poprzez znaczne zwiększenie wymiany handlowej z południowym sąsiadem. W ten sposób Rosja chce zniwelować efekt, jaki mają sankcje nałożone przez Zachód w efekcie zbrojnej inwazji na Ukrainę.

Nowy most między Rosją a Chinami

Most połączył rosyjski Błagowieszczeńsk z chińskim Heihe. Został zbudowany przez rzekę Amur, która wyznacza naturalną granicę między państwami od Mongolii, aż po położony nieopodal Morza Japońskiego Chabarowsk. Otwarcie przeprawy odbyło się w stylu, który przystoi obu państwom. Pokaz fajerwerków, kolorowe flagi i przemierzające most w obu kierunkach, świeżo pomalowane ciężarówki. Propagandowy pokaz wielkości obu krajów, jakie widzieliśmy już dziesiątki razy.

Moskwa uważa, że nowy most pozwoli jeszcze bardziej zbliżyć do siebie obie gospodarki. Jest to następstwo ogłoszonej w lutym tego roku, na kilka dni przed rozpoczęciem inwazji na Ukrainę, partnerstwa “bez ograniczeń”. “W dzisiejszym podzielonym świecie, most między Błagowieszczeńskiem a Heihe ma specjalne, symboliczne znaczenie” – powiedział na otwarciu przedstawiciel Kremla Yuri Trutnev. Chiński wicepremier Hu Chunhua wtórował mu, mówiąc, że Chiny mają zamiar zacieśnić współpracę z Rosją we wszystkich obszarach.

Most gotowy od dwóch lat

Budowę mostu rozpoczęto w 2016 roku i zakończono w 2020 roku. Przeprawa stała więc nieużywana przez ponad dwa lata. Powodem były zaostrzone restrykcje covidowe, które nie pozwalały na przekraczanie granicy. Nowy most pozwoli na skrócenie trasy części dostarczanych towarów nawet o 1500 kilometrów.