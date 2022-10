CPK ogłasza przetargi na biura, hotele i parkingi. Do wydania ćwierć miliarda złotych

Ruszyła druga część umowy ramowej na zaprojektowanie infrastruktury towarzyszącej dla Centralnego Portu Komunikacyjnego. W pierwszej części, do której zgłosiło się 15 firm, szukano wykonawców m.in. terminala cargo, wieży kontroli lotów, centrum operacyjnego lotniska, czy obiektów służb ratunkowo-gaśniczych. Na ten cel przeznaczono pierwsze 250 milionów złotych. Teraz ogłoszono przetarg na projektowanie drugiej grupy obiektów.

Do wydania 250 milionów złotych

Spółka Centralny Port Komunikacyjny szuka wykonawców projektów obiektów wspierających port lotniczy i okoliczne “Airport City”. Do przygotowania są projekty hoteli, biur, obiektów handlowych i parkingów wielopoziomowych. Na ten cel przeznaczono drugą połowę z półmiliardowego budżetu projektowego.

„Podstawowym przedmiotem drugiej części zamówienia na tzw. obiekty wspierające (SIE) są prace i usługi związane z przygotowywaniem projektów koncepcyjnych, technicznych, wykonawczych oraz budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń. Zakres zamówienia obejmuje również inne usługi związane z projektowaniem np. doradztwo w toku postępowań o udzielenie zamówień na wykonanie robót budowlanych” – czytamy w komunikacie CPK.

Do pierwszego etapu zgłosiło się 15 firm

Pierwsza część projektu na przetargi dotyczyła projektowania budynków, które nie należą do kluczowej infrastruktury lotniska. Na liście znajdują się m.in. takie obiekty jak sortownia odpadów, które będą zbierane z CPK, biuro policji, terminale cargo, wieża kontroli lotów, centrum operacyjne lotniska, czy obiekty służb ratowniczo-gaśniczych. Do konkursu zgłosiło się 15 firm.

– Przetarg ten został bardzo dobrze przyjęty przez rynek. Zgłosiło się 15 firm i konsorcjów projektowych, także z Polski, z doświadczeniem w projektowaniu obiektów lotniskowych. Tym bardziej spodziewamy się więc dużego zainteresowania drugim przetargiem – powiedziała Eliza Wysocka z biura projektowania i inżynierii programu lotniskowego.

Przetargi otwarte dla wszystkich

CPK zaznacza, że umowy mają charakter otwarty, co oznacza, że do przetargów mogą przystąpić zarówno firmy polskiej, jak i zagraniczne biura architektoniczne. Zgłoszenia można składać do 14 listopada 2022 roku. W wyniku konkursu wyłonionych zostanie do 15 firm.

