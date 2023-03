W tunelu pod Świną kładziony jest asfalt. Kiedy otwarcie tunelu w Świnoujściu?

Tunel pod Świną to najdłuższy podwodny tunel w Polsce. „Zaczęliśmy! Cel coraz bliżej” – kilka dni temu takimi słowami wykonawca poinformował o wylewaniu asfaltu na jezdni. Na marcowej sesji Rady Miasta w Świnoujściu padła też konkretna data – 15 czerwca. To według wykonawcy realny termin zakończenia budowy tunelu i oddania inwestycji do użytku.

Przejazd między wyspami dziesięć razy szybszy

Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia wielokrotnie zapewniał, że w te wakacje mieszkańcy i turyści będą już jeździć nowym tunelem. Tunel łączy dwie wyspy: Wolin i Uznam. To na tej drugiej mieszka większość świnoujścian i to tam znajduje się centrum turystyczne i uzdrowiskowe miasta. Obecnie, aby podróżować pomiędzy wyspami, trzeba korzystać z przepraw promowych. Według wyliczeń, trzeba na to średnio zarezerwować 40 minut (do przepraw, zwłaszcza w sezonie, są kolejki). Przejazd tunelem ma trwać 4 minuty.

Świnoujścianie raz będą mogli przejść tunelem pieszo

Tunel nie będzie dostępny dla pieszych i rowerzystów – ci będą mogli skorzystać z komunikacji miejskiej (autobusy będą jeździły przez tunel) lub jak do tej pory z przeprawy promowej Świnoujście Warszów, która pozostanie w mieście (to tak zwane promy „Bieliki” dostępne jedynie dla mieszkańców, ale też pieszych i rowerzystów). Jednak Janusz Żmurkiewicz już wcześniej zapowiedział, że nim tunelem pojadą pierwsi kierowcy, przed oficjalnym otwarciem, chce, aby wszyscy chętni mieszkańcy miasta mogli pierwszy i ostatni raz przejść pod Świną pieszo.

90 procent tunelu w Świnoujściu gotowe

Obecnie, oprócz kładzenia warstw asfaltowych, trwają także prace wykończeniowe i instalacyjne. To między innymi instalacje hydrantowe (ważny element systemu przeciwpożarowego) czy montaż kamer (w całym tunelu będzie ich ponad setka). Prace wykończeniowe trwają także w położonym na wyspie Uznam Biurze Centrum Obsługi – BCO jest określane jako „serce tunelu”, to tu jest instalowany system o nazwie SCADA, który będzie koordynował pracę wszystkich systemów tunelu. Na początku marca wykonawca oceniał stan wykonania wszystkich prac na budowie na 90 proc.

Tunel wydrążony metodą TBM (przez maszynę o imieniu „Wyspiarka”) ma dokładnie 1483,80 metrów, a razem z drogami dojazdowymi po obu stronach to ponad 3 km. Cała inwestycja kosztuje ponad 900 mln złotych, z czego 85 proc. stanowi unijne dofinansowanie – brakującą część z własnego budżetu dokłada miasto. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum Gülermak – PORR. Inwestorem Gmina Miasto Świnoujście, a zastępczym GDDKiA oddział w Szczecinie.

