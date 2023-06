Jest data otwarcia tunelu pod Świną. Ale samochody nie pojadą od razu

Tunel, który łączy wyspy Wolin i Uznam jest już gotowy i zostanie oficjalnie otwarty w piątek 30 czerwca o godzinie 12. To najdłuższa tego typu przeprawa w Polsce.

Bieg i jazda rowerem przez tunel

Jak poinformowali w komunikatach wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki oraz prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz, w uroczystym otwarciu tunelu wezmą udział przedstawiciele rządu, parlamentarzyści i europarlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz przedstawiciele wykonawcy i zaproszeni goście.

Po części oficjalnej prezydent miasta ma udostępnić tunel do zwiedzania. To atrakcja, którą obiecywał mieszkańcom od dawna. I choć służby nie zgodziły się na swobodne spacerowanie po tunelu ze względów bezpieczeństwa, to zorganizowany zostanie bieg przez tunel oraz przejazd rowerzystów. Chętni na zwiedzanie tunelu będą wożeni turystycznymi pojazdami – niewielkimi ciuchciami, które na co dzień kursują po mieście. Pierwsi kierowcy będą mogli przejechać tunelem dopiero w godzinach wieczornych.

Wymarzony tunel i komunikacyjny armagedon

Jak podkreśla prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz, tunel pod Świną to spełnienie marzeń mieszkańców. Świnoujście to miasto położone 44 wyspach – z czego zamieszkane są trzy: Wolin, Uznam i Karsibór. O ile na Karsibór prowadzi most, to z Wolina na Uznam do tej pory można było się przedostać jedynie promami. A to właśnie na Uznamie znajduje się część uzdrowiskowa, słynne promenady i główna plaża.

Po otwarciu tunelu miasto zostawi dwa promy Bieliki (to tak zwana przeprawa miejska), którą będą mogli nadal przeprawiać się piesi i rowerzyści oraz jeden prom Karsibór, który będzie woził samochody z ładunkami niebezpiecznymi (te przez tunel nie będą mogły przejechać). Miasto uruchomiło też nowe linie autobusowe, które będą kursowały tunelem. Samo otwarcie wyczekiwanej inwestycji łączy się też z obawami: wiele wskazuje na to, że tunel, szczególnie na początku przyciągnie tłumy turystów, którzy przyjadą specjalnie, aby zobaczyć nową przeprawę. Mieszkańcy mówią wręcz o komunikacyjnym armagedonie, a włodarze Świnoujścia nie kryją, że mimo wieloletnich przygotowań do tego momentu, początki mogą być trudne dla wszystkich.

Koszt budowy tunelu to ponad 900 mln zł, z czego większość stanowi dofinansowanie unijne (resztę dołożyło miasto). Sam tunel wydrążony maszyną TBM liczy dokładnie 1448 metrów, a w najgłębszym miejscu biegnie 11 metrów pod dnem Świny i 28 metrów poniżej poziomu morza.

Jak Świnoujście szykuje się na tunelowych turystów. Jest radość, ale też strach

W Świnoujściu wrze. Mieszkańcy: Bezpieczeństwo jest ważne, ale dostęp do plaży musimy mieć!