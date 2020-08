Fabryka jednak uratowana, nie zostanie zamknięta. Jak długo?

Japoński producent uzgodnił ze związkami zawodowymi przesunięcie terminu zakończenia działalności zakładu o rok – do grudnia 2021 roku – jak donosi IBRM Samar. Nissan zapewnił, że do tego czasu nie będzie masowych zwolnień, a produkcja w zakładach zostanie wznowiona pod koniec sierpnia – poinformował serwis Automotive News Europe.

Pod koniec maja Makoto Uchida, dyrektor generalny koncernu, ogłosił zamknięcie fabryki w Barcelonie w ramach strategii naprawczej firmy. Plan obejmuje redukcję światowej zdolności produkcyjnej o około jedną piątą, w celu obniżenia kosztów stałych o około 2,8 mld dolarów.

Fabryki, które zatrudniają około 3 tys. osób – i pośrednio dodatkowe 20 tysięcy – miały pierwotnie zostać zamknięte do końca tego roku. Nissan zapowiedział jednak niedawno, że może odłożyć decyzję w tej sprawie, aby dać lokalnym władzom więcej czasu na znalezienie innej firmy zainteresowanej przejęciem obiektów poprodukcyjnych.

Nissan informował, że koszt zamknięcia fabryki w Barecelonie, w której produkowane są pickupy Nissan Navara i samochody dostawcze Nissan, może wynieść nawet 1,7 miliarda euro. Japończycy planują przeniesienie produkcji Navary do Republiki Południowej Afryki, podczas gdy van e-NV200 ma być wytwarzany w fabryce w Maubeuge we Francji, należącej do Renault (z którym Nissan tworzy sojusz Renault-Nissan-Mitsubishi).