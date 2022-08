Spółka Orlenu wznawia produkcję nawozów i CO2. Obajtek: Mimo trudnych warunków na rynku gazu

Od kilku dni na rynku spożywczym panuje niepewność związana z produkcją, a co za tym idzie, także zaopatrzeniem zakładów produkujących żywność i napoje, w niezbędny do funkcjonowania dwutlenek węgla. Jednym z dostawców surowca, który zaprzestał jego produkcji był należących do PKN Orlen Anwil. Firma wstrzymała linię 23 sierpnia. Swoją decyzję zarząd tłumaczył bezprecedensowym i rekordowym wzrostem cen gazu ziemnego, który jest niezbędny do produkcji zarówno nawozów, jak i dwutlenku węgla.

Anwil wznawia produkcję

Przerwa w produkcji miała zostać wykorzystana przez firmę do przeprowadzenia prac remontowych linii produkcyjnej i nowych inwestycji. Należący do PKN Orlen Anwil, wznowił jednak produkcję. Poinformował o tym prezes Daniel Obajtek.

„Mimo trudnych warunków na rynku gazu, ANWIL wznawia produkcję nawozów i tym samym surowego CO2. Robimy wszystko, aby ten produkt, wykorzystywany w branży medycznej oraz do produkcji żywności był dostępny na polskim rynku” – napisał na Twitterze prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

„W trosce o zagwarantowanie bezpieczeństwa żywnościowego kraju oraz ochrony zdrowia w Polsce, pomimo trudnych warunków makroekonomicznych, spółka Anwil podjęła decyzję o wznowieniu produkcji nawozów azotowych” – napisano w komunikacie spółki.

Jednocześnie wskazano, że cena nawozów po wznowieniu produkcji będzie odzwierciedlała aktualną cenę gazu ziemnego na europejskim rynku. Można się więc spodziewać, że produkt będzie droższy niż jeszcze przed wstrzymaniem produkcji 23 sierpnia.

