Światowy koncern wspierał terrorystów z ISIS. Zapłaci gigantyczną karę

To pierwszy tego typu przypadek w historii. Firma Lafarge przyznała się i została prawomocnie skazana za wspieranie terroryzmu. Francuski koncern Lafarge, czyli jeden z największych na świecie producentów cementu, miał zapłacić przedstawicielom tak zwanego Państwa Islamskiego, aby możliwa była dalsza produkcja w należącej do firmy fabryki w Syrii. Mowa o 2011 roku, gdy w kraju wybuchła wojna. Fabryka przy granicy z Turcją powstała rok przed rozpoczęciem działań zbrojnych i kosztowała ponad 680 milionów dolarów.

Lafarge „bardzo żałuje”

Przedstawiciele firmy przyznali, że „bardzo żałują” tych wydarzeń i „akceptują odpowiedzialność, która spadła na zaangażowanych w to dyrektorów” . Firma należąca od 2015 roku do szwajcarskiego Holcim przyznaje, że jest to „rażące złamanie” zasad funkcjonowania Lafarge.

Amerykańscy śledczy udowodnili firmie, że łącznie na konta Państwa Islamskiego i organizacji terrorystycznej Dżabhat an-Nusra, Lafarge wpłaciła 5,92 miliona dolarów. Dyrektorzy, którzy zdecydowali o przelewach, mówili, że są to podatki. W rzeczywistości chodziło o opłaty, które miały zagwarantować bezpieczeństwo pracowników syryjskiej fabryki.

Jak wyliczono, funkcjonowanie fabryki aż do 2014 roku, pozwoliło na osiągnięcie obrotu w wysokości 70,3 milionów dolarów. Na podstawie wcześniejszych, wewnętrznych kontroli w firmie, otwarcie mówiono o tym, że w Syrii płacone były łapówki. Jednak dopiero proces przed amerykańskim sądem pozwolił na pokazanie skali procederu. Jak powiedziała kierująca śledztwem Lisa Monaco, „wyniki pokazują przestępstwo korporacyjne, które sięgnęło najniższego i najciemniejszego poziomu” .

Lafarge zapłaci setki milionów dolarów kary

Firma przyznała się do zarzucanych jej czynów. Jednak na żalu się nie skończy. Zgodnie z prawomocnym wyrokiem amerykańskiego sądu, koncern ma zapłacić astronomiczną karę w wysokości 777,8 miliona dolarów.

