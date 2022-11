To nie koniec sporu o Turów. Tym razem Polska może mieć kłopoty z Niemcami

Jak informują niemieckie media, władze Żytawy (Zittau) zapowiedziały, że złożą do sądu pozew przeciwko decyzji Polski o rozbudowie kopalni Turów. Wygląda więc na to, że ugoda z Czechami nie sprawiła, że dalsza eksploatacja odkrywki dostarczającej węgiel brunatny do Elektrowni Turów, będzie bezproblemowa. Miesiące sporów, w które zaangażowany był TSUE, to nie koniec problemów Polski.

Niemcy pozywają Polskę za kopalnię Turów

Saksońska gazeta „Saechsische Zeitung” poinformowała, że władze Żytawy złożyły 10 listopada do sądu administracyjnego w Warszawie pozew przeciwko polskiemu rządowi.

Władze miasta chcą, aby badania środowiskowe, w tym ocena oddziaływania odkrywki na środowisko, zostały powtórzone. „Ocena stwierdza między innymi, że po stronie niemieckiej nie ma osiadania gruntu. Ustalenia niemieckich władz i instytucji przeczą temu stwierdzeniu. Według nich Żytawa podnosi się i opada z powodu utraty wód gruntowych wypompowywanych przez kopalnię odkrywkową” – napisano w saksońskim dzienniku.

Podstawa do odszkodowań

Władze Żytawy uważają, że rozszerzenie działalności na terenie kopalni w Turowie może wpłynąć na osunięcia gruntu, zniszczenia w infrastrukturze po stronie niemieckiej. Burmistrz miasta wskazał na możliwość zniszczenia dróg, czy budynków. Dodał także, że ponowna ocena wpływu kopalni na środowisko może dać podstawy do odszkodowań, jeśli faktycznie dojdzie do szkód wywołanych przez eksploatację gruntu po stronie polskiej. Wcześniej władze Żytawy namawiały niemiecki rząd do złożenia do TSUE podobnej skargi, do tej, którą wcześniej złożyły Czechy.

Czytaj też:

Spór o kopalnię Turów ma swój ciąg dalszy. Niemcy i Czesi złożyli skargę do KECzytaj też:

Wygaszenie kopalni Turów. PGE chce planować z wyprzedzeniem