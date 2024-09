Europa stawia na technologie kosmiczne. 600 firm już skorzystało

Przemysł kosmiczny w Europie rośnie w siłę, a jednym z kluczowych elementów wspierających jego rozwój jest uruchomiony trzy lata temu przez Komisję Europejską program Cassini. Inicjatywa ta, o wartości miliarda euro, została stworzona z myślą o wspieraniu przedsiębiorstw działających w branży kosmicznej na różnych etapach ich rozwoju. Skorzystało z niej już ponad 600 europejskich firm, w tym kilka z Polski. Jak podkreśla Justyna Redełkiewicz z Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (EUSPA), wartość tych firm wzrosła w ciągu ostatnich lat ponad 18-krotnie.

Potencjał sektora kosmicznego w Unii Europejskiej

Kosmiczny przemysł stanowi jeden z priorytetów Unii Europejskiej, a strategia kosmiczna i obronna znajduje się w centrum zainteresowania specjalnego dyrektoriatu Komisji Europejskiej. W najbliższych latach ten trend będzie kontynuowany, co czyni obecny moment idealnym do inwestycji w technologie kosmiczne. Jak zauważa Redełkiewicz, unijne programy, takie jak Galileo i Copernicus, dostarczają ogromnych ilości danych satelitarnych, które mogą być wykorzystywane w różnych sektorach gospodarki – od rolnictwa, poprzez nawigację, aż po monitorowanie zmian klimatycznych.

Satelity – kręgosłup gospodarki kosmicznej

Zgodnie z raportem Polskiego Instytutu Ekonomicznego, satelity stanowią podstawę globalnej gospodarki kosmicznej. Liczba satelitów krążących wokół Ziemi dynamicznie rośnie – w 2023 roku liczba wysłanych obiektów była o 1170 proc. większa niż w 2013 roku. W przestrzeni kosmicznej znajduje się obecnie ponad 13 tysięcy satelitów, z czego około 10 tysięcy jest wciąż operacyjnych. Są one używane do różnych celów, od komunikacji po teledetekcję. W przyszłości można się spodziewać dalszego wzrostu liczby satelitów, zwłaszcza w kontekście rozwoju turystyki kosmicznej i komercyjnych stacji orbitalnych.

Dane z McKinsey wskazują, że globalna gospodarka kosmiczna osiągnie wartość 1,8 bln dolarów do 2035 roku, co oznacza roczny wzrost o około 10 proc. Europa dysponuje znacznym potencjałem w zakresie talentów i firm zdolnych do wdrażania kosmicznych technologii. Polska także przyczynia się do tego wzrostu – coraz więcej rodzimych przedsiębiorstw angażuje się w międzynarodowe misje kosmiczne. Na przykład w 2023 roku rakieta Falcon 9 wyniosła na orbitę satelitę polskiej firmy Scanway.

Inwestowanie w przyszłość

Liczba firm z branży kosmicznej rośnie, a program Cassini oferuje wsparcie na każdym etapie ich rozwoju. Miliard euro przeznaczony na rozwój przedsiębiorczości kosmicznej umożliwił wsparcie ponad 600 firm, a ich wartość wzrosła ponad 18 razy. Kluczowym celem jest wykorzystanie technologii kosmicznych nie tylko w sektorze kosmicznym, ale także w innych dziedzinach gospodarki.

Największe segmenty gospodarki kosmicznej to nawigacja, komunikacja satelitarna oraz obserwacja Ziemi. Technologie te znajdują zastosowanie w licznych sektorach – od rolnictwa, gdzie satelity pomagają monitorować stan gleby i uprawy, po finansowanie i ubezpieczenia, gdzie dane kosmiczne wspomagają dokładniejsze kalkulacje ryzyka. Satelity pełnią kluczową rolę również w monitorowaniu zmian klimatycznych i wczesnym ostrzeganiu przed klęskami żywiołowymi.

Edukacja i przyszłe kadry

W Polsce zainteresowanie karierą w sektorze kosmicznym rośnie, choć wciąż jest niższe niż w krajach zachodnich. Coraz więcej uczelni oferuje jednak kierunki związane z technologiami kosmicznymi. Nowe programy, takie jak te na Akademii Górniczo-Hutniczej, mają na celu kształcenie przyszłych specjalistów, którzy mogą przyczynić się do rozwoju polskiego sektora kosmicznego.

Program Cassini nie tylko wspiera dojrzałe firmy, ale oferuje także liczne inicjatywy dla młodych przedsiębiorców, studentów i start-upów. Wśród nich są konkursy, hackatony oraz EU Space Academy – platforma edukacyjna, która pozwala młodym talentom zdobyć pierwsze doświadczenia w sektorze kosmicznym. Kolejną inicjatywą jest Cassini Business Accelerator, oferujący sześciomiesięczne wsparcie dla start-upów, które mogą liczyć na mentoring, szkolenia i finansowanie.

Kosmiczna przyszłość biznesu

W ciągu nadchodzącej dekady sektor kosmiczny ma stać się jednym z kluczowych obszarów rozwoju gospodarczego, porównywalnym pod względem wzrostu do sztucznej inteligencji. Programy takie jak Cassini stanowią nie tylko wsparcie finansowe, ale także platformę do wymiany wiedzy i współpracy między firmami, co sprzyja dynamicznemu rozwojowi całego sektora.

Czytaj też:

5 lat Centralnego Domu Technologii. „Absolwenci będą noblistami"Czytaj też:

To koniec ery VAR? Jest mocny sprzeciw wobec tej technologii w futbolu