„To tragedia”. Francuscy winiarze załamani po najgorszej pogodzie od 30 lat

Według Europejskiego Komitetu Firm Winiarskich mróz dotknął 80 proc. winnic na głównych obszarach uprawy winorośli we Francji. „Oczekuje się, że spowoduje to utratę rentowności od 25 proc. do nawet 50 proc. w niektórych regionach” – oświadczyła ta branżowa organizacja.

– Zniszczenia objęły Dolinę Rodanu, Bordeaux, Burgundię, Szampanię, Prowansję i Dolinę Loary – powiedziała CNN Anne Colombo, prezes apelacji Cornas, obszaru uprawy winorośli w regionie Rodanu. – W niektórych regionach winogron będzie bardzo, bardzo mało w tym roku – dodała, informując, że mróz w Cornas był najgorszy od ponad pół wieku.

Rozpaczliwa walka nie przyniosła rezultatu

Winiarze próbowali utrzymać temperaturę powietrza, zapalając ogniska i palniki w swoich winnicach, ale w większości przypadków nie wystarczało to do ochrony już pączkujących winorośli.

Znaczna część zbiorów została utracona. Jest za wcześnie, aby oszacować jaki procent, ale wiadomo już, że jest to tragedia dla winiarzy, którzy zostali dotknięci kataklizmem - powiedział Christophe Chateau, dyrektor ds. komunikacji w Bordeaux Wine Council.

Według francuskiej Krajowej Federacji Związków Rolników mróz zagraża również innym uprawom, w tym burakom i rzepakowi. „Skala katastrofy jest ogromna w winnicach, sadach i na polach” – napisała organizacja w oświadczeniu z zeszłego tygodnia.

Według francuskiego premiera Jeana Castexa, od 1991 roku gospodarstwa nie były narażone na tak niszczycielskie zjawisko pogodowe. Rzecznik rządu Gabriel Attal powiedział w środę dziennikarzom, że na niektórych obszarach „prawie cała roczna produkcja” niektórych upraw może zostać utracona.

Rząd stara się pomóc rolnikom

W zeszłym tygodniu francuskie Ministerstwo Rolnictwa i Żywności uruchomiło program katastrofy rolniczej, tworząc ulgi podatkowe i inne środki wsparcia finansowego dla rolników. Przedstawiciele rządu odbyli w poniedziałek nadzwyczajne spotkanie z bankierami, ubezpieczycielami i przedstawicielami rolnictwa, aby opracować dodatkowe mechanizmy wsparcia.

„Wam, rolnikom, którzy w całej Francji walczyli niestrudzenie noc po nocy, aby ochronić owoce waszej pracy, pragnę powiedzieć, że dajemy wam nasze pełne wsparcie w tej walce. Bądźcie silni, jesteśmy po waszej stronie i tak pozostanie” – napisał na Twitterze prezydent Francji Emmanuel Macron.

Kryzys nadszedł w szczególnie trudnym momencie dla francuskich winiarzy, którzy odczuwają słabszą sprzedaż w wyniku lockdownu na kluczowych rynkach międzynarodowych, załamania turystyki w wyniku pandemii oraz ceł amerykańskich związanych ze sporem z Unią Europejską o dopłaty dla Airbusa i Boeinga.

Eksport francuskiego wina i napojów spirytusowych spadł o prawie 14 proc. do 12,1 miliarda euro w 2020 roku, a sprzedaż do Stanów Zjednoczonych spadła o 18 proc. według francuskiej Federacji Eksporterów Wina i Wyrobów Spirytusowych.

Winiarze borykają się z kryzysem klimatycznym

Mróz okazał się szczególnie szkodliwy dla winiarzy, ponieważ poprzedziły go niezwykle wysokie temperatury, które powodowały, że winorośl rosła szybciej i wcześniej niż zwykle, czyniąc ją bardziej wrażliwą na zimno.

– Francja doświadczyła rekordowej fali ciepła od końca marca do początku kwietnia – mówi meteorolog CNN Chad Myers. Po tym nastąpił „brutalny atak arktycznego powietrza” w Europie, podczas weekendu wielkanocnego, dodał Myers.

Temperatury w regionie Szampanii spadły z około 26 stopni Celsjusza do około minus 6 stopni, w niecały tydzień. Meteorolodzy oczekują kolejnych fali zimna.

