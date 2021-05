Pieniądze dla lokalnych dostawców. Ostatni dzień na składanie wniosków

Tylko do północy w środę 12 maja można składać wnioski o wsparcie na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw w ramach działania „Współpraca”. Wnioski o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi dokumentami przyjmuje centrala ARiMR.

O takie wsparcie mogą ubiegać się grupy operacyjne na rzecz innowacji (EPI). Brzmi to bardzo korporacyjnie, ale takie grupy to po prostu współpracujące ze sobą podmioty gospodarcze – producenci żywności oraz jej przetwórcy. Program „Współpraca” stawia na lokalność. I tak, działające na danym terenie podmioty mają tworzyć więzi społeczne między producentami, przetwórcami i konsumentami.

W efekcie doprowadzi to do skrócenia łańcucha dostaw, co z kolei przekłada się na poprawę jakości produktów. Towar szybciej trafia do konsumenta, więc jest świeższy, a dzięki temu, że między producentem a nabywcą jest tylko jeden pośrednik, finalna cena produktu będzie niższa. 12 maja o północy mija termin składania wniosków.

Na co grupy mogą przeznaczyć pieniądze z programu?

Wsparcie będzie można otrzymać na utworzenie krótkiego łańcucha dostaw, np. poprzez metody organizacji produkcji, transportu lub marketingu produktów rolno-spożywczych. Może być ono przyznane m.in. na:

budowę, przebudowę lub remont obiektów lub infrastruktury,

zakup lub instalację nowych maszyn lub urządzeń – w tym środków transportu,

zakup lub instalację wyposażenia,

odpłatne korzystanie z maszyn, urządzeń, środków transportu, wyposażenia i nieruchomości w związku z realizacją operacji,

zakup środków produkcji

koszty ogólne i bieżące.

Nawet 325 tys. zł do wzięcia

Pomoc jest przyznawana w formie płatności zryczałtowanej. W okresie realizacji programu na lata 2014-2020 dana grupa może otrzymać ją tylko raz, a jej wysokość wynosi:

325 tys. zł, w przypadku gdy w ramach planowanej do realizacji operacji ma zostać zakupiony środek transportu,

280 tys. zł w pozostałych przypadkach.

Jak złożyć wniosek

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi dokumentami przyjmuje Centrala ARiMR. Można je złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, a także w formie dokumentu elektronicznego wysłanego za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Czytaj też:

Rolnicy: Pieniędzy z KPO będzie nieadekwatnie mało. Wątpliwości też wśród posłów PiS