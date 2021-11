180 tys. kg sztucznego mięsa rocznie. Czy to początek rewolucji?

Chociaż mięso hodowane w laboratorium nie jest jeszcze legalne do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych, to Upside Foods wierzy, że jest to przyszłość branży żywieniowej. Firma otworzyła w Kalifornii nowe zakłady warte 50 mln dolarów, w których będzie można hodować 22 tys. kg sztucznego drobiu rocznie. Jest to pierwszy tego typu zakład na świecie. Do tej pory sztuczne mięso było hodowane w warunkach laboratoryjnych.

To nie sen, ani science-fiction. To dzisiejsza rzeczywistiość — mówiła Amy Chen, dyrektor Upside Foods.

Sztuczne mięso już gotowe

Dopóki sztuczne mięso nie zostanie dopuszczone do sprzedaży Upside Foods zajmie się testowaniem swoich produktów, a także udostępni swój nowy zakład zwiedzającym. W pierwszej kolejności firma chce wejść we współpracę z restauracjami, pierwszą ma być Atelier Crenn z San Francisco, która została wyróżniona aż trzema gwiazdkami Michelin. Podobną taktykę stosowali właściciele Beyond Meat, czyli mięsa z roślin.

W odróżnieniu od produktów sprzedawanych przez Beyond Meat czy Impossible Foods, których „mięso” jest tak naprawdę mieszanką produktów roślinnych, mięso Upisde Foods to prawdziwe komórki zwierzęce, z tą różnicą, że nie pochodzą od zwierząt, a są hodowane w laboratorium. Mięso na bazie roślin nie jest już dziś nowością i można je kupić nawet w sieciach fast foodów. Kanapki z roślinnym odpowiednikiem sprzedaje m.in. McDonald's i KFC.

Nowy zakład Upisde Foods będzie mógł produkować do 22 tys. kg sztucznego drobiu rocznie. Firma informuje, że może szybko rozbudować zakład i zwiększyć produkcję do 180 tys. kg, gdy zajdzie taka potrzeba.

Sztuczne mięso zbawieniem ludzkości

Sztuczne mięso jest zapowiadane, jako przyszłość żywienia ludzkości. Nie tylko dlatego, że wyklucza zabijanie zwierząt, co coraz częściej odbierane jest, jako niehumanitarne. Mięso z laboratorium zużywa też mniej wody i ziemi i jest bardziej przyjazne dla klimatu.

Upside Foods zapowiada, że jest w stanie rozpocząć produkcję mięsa tak szybko, jak dostanie zgodę od amerykańskiej administracji. Jak na razie jedyne miejsce na świecie, które dopuszcza sprzedaż sztucznego miejsca to Singapur.

