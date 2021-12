Złota Setka Polskiego Rolnictwa. „Wprost” nagrodził najlepszych w branży

„Wprost” od pięciu lat nagradza największe firmy z branży rolno-spożywczej oraz liderów poszczególnych segmentów branży: przemysłu mleczarskiego, produkcji środków ochrony roślin, dystrybucji oraz produkcji nawozów. W tym roku przyznane zostały także nagrody specjalne, m.in. za innowacyjny produkt czy dla firm przyjaznych środowisku.

Pierwsze miejsce w zestawieniu Złotej Setki Polskiego Rolnictwa „Wprost” zajęła firma Animex Foods Sp. z o. o. – największy producent i eksporter mięsa w Polsce. Przedsiębiorstwo posiada 11 zakładów w całej Polsce i zatrudnia ponad 10 tys. pracowników. Skutkuje to imponującymi wynikami: 7 mld zł przychodu Animex Foods i ponad 2 mld zł przychodu Agri Plus to wyczyn niespotykany nie tylko w rodzimej branży mięsnej ale w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Nagrodę dla firmy Animex wręczył minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Zwycięzcami w kategorii Platynowych piątek zostali odpowiednio:

Lider Przemysłu Mleczarskiego – Grupa MLEKOVITA

Lider Produkcji Środków Ochrony Roślin – BASF Polska Sp. z o.o.

Lider Dystrybucji – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Chemirol" Sp. z o.o.

Lider Produkcji Nawozów – Grupa Azoty S.A.

W trakcie gali zostały przyznane także nagrody specjalne. Za innowacyjny produkt wyróżniono firmę Agrosimex Sp. z o.o za Rhizosum N plus oraz Agro-Sieć Sp. z o.o. za Agrochelaty AminoWERVA, innowacyjne nawozy dolistne oparte o glicyny. Tytuł najlepszego eksportera powędrował do Grupy Mlekovita. W trakcie gali wyróżniono także m.in. najlepsze gospodarstwa rolne i instytucje wspierające rolnictwo. Za najlepszą inwestycję roku nagrodzony został Pronar Sp. z o.o., lider w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń dla rolnictwa, za wyjątkową inicjatywę: Centrum Wystawowe w Siemiatyczach.

Więcej o rankingu oraz pełna lista laureatów: Złota Setka Polskiego Rolnictwa