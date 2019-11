Strajkują pracownicy Lufthansy. Odwołano loty do i z Polski

Internetowy serwis „Rzeczpospolitej” powołując się na wyliczenia AirHelp przekazał, że Lufthansa odwołała 1300 z 6000 połączeń zaplanowanych na 8 i 9 listopada. Strajk personelu pokładowego może dotknąć nawet 5,7 tys. pasażerów podróżujących z Niemiec do naszego kraju. Na stronie przewoźnika pojawił się już awaryjny rozkład połączeń, a pasażerowie po wpisaniu numeru lotu mogą sprawdzić jego status. Takie informacje pojawiają się także na lotniskowych rozkładach połączeń, z których wynika, że odwołano m.in. część piątkowych lotów z lotnisk Chopina w Warszawie oraz Jana Pawła II w Krakowie do Frankfurtu.

Przypomnijmy, pasażerowie, których loty odwołano ze względu na strajki pracowników linii, mają prawo do odszkodowania. Mogą w tym przypadku powoływać się na unijne rozporządzenie (WE) 261/2004 w świetle którego jeśli połączenie opóźniło się o trzy godziny lub zostało anulowane, klientowi przewoźnika przysługuje rekompensata w wysokości nawet 600 euro. – Z odpowiedzialności za zakłócenie linia lotnicza jest wyłączona jedynie w przypadku nadzwyczajnych okoliczności, takich jak: nagłe przypadki medyczne czy bardzo złe warunki pogodowe. Nie należy jednak do nich strajk jej pracowników – przekazała Marta Koziarz, ekspert AirHelp w rozmowie z rp.pl.

