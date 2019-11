Blisko 40 nowych linii i 67 mln zł odprowadzonych do budżetu państwa. FlixBus podsumowuje rok

„FlixBus w 2019 roku uruchomił w Polsce blisko 40 nowych linii, dzięki czemu do siatki połączeń dołączyło ponad 110 miejscowości, w tym aż 60 w Polsce. Tym samym, zielone autobusy dojeżdżają już do 80 miast w kraju o liczbie ludności poniżej 40 tysięcy mieszkańców. Wśród najciekawszych, nowo dodanych kierunków podróży znalazły się takie miasta jak Białystok, Piła, Wałcz, Kołobrzeg, Olsztyn, Słupsk, Oświęcim czy Medyka. W ofercie nie zabrakło również atrakcyjnych destynacji europejskich jak Bonn, Dortmund, Kopenhaga, Mediolan, Paryż, Salzburg czy Wenecja. Autobusy kursujące na zezwoleniach FlixBus Polska dojeżdżają już do 11 europejskich państw” – czytamy w komentarzu firmy podsumowującym 2019 rok.

– Intensywny rozwój oferty oraz działania mające na celu podnoszenie jakości i zapewnienie pasażerom możliwie najlepszego doświadczenia podróży mają swoje odzwierciedlenie w rosnących wskaźnikach zadowolenia naszych klientów – komentuje Michał Leman, dyrektor zarządzający FlixBusa w Polsce i na Ukrainie – Blisko 80 proc. pasażerów FlixBusa w 2019 roku oceniło podróż pozytywnie, najwyżej punktując poziom obsługi kierowców.

Milionowe wpływy do budżetu

Firma wskazała także, że jej działalność na polskim rynku przekłada się na pokaźne wpływy do budżetu państwa. „FlixBus Polska współpracuje obecnie z 34 polskimi firmami autobusowymi, dysponującymi flotą ponad 200 autobusów w zielonych barwach i zatrudniającymi ponad 1000 kierowców” – czytamy w komunikacie. „Działalność FlixBusa w Polsce przynosi wymierne korzyści finansowe budżetom lokalnym i budżetowi centralnemu. Łączne wpływy z tytułu podatków, akcyzy, składek ZUS i US oraz opłat za dostęp do infrastruktury przekroczą w 2019 roku 67 mln zł” – dodano.

FlixBus zakłada także, że do 2030 roku będzie firmą w pełni neutralną dla środowiska naturalnego. Obecnie realizuje ten cel głównie dzięki odmładzaniu floty. Aby poznać preferencje swoich klientów, firma SW Research, na zlecenie FlixBusa przeprowadziła badanie „Wyzwanie: eko-podróżowanie”. Polacy są świadomi zmian klimatycznych, a za najpoważniejsze z nich uważają słabą jakość powietrza (74 proc.), anomalie pogodowe (72 proc.) oraz zanieczyszczenie odpadami (65 proc.). W parze z rosnącą świadomością Polaków w tym obszarze idzie chęć do podejmowania działań proekologicznych. Aż 80 proc. badanych segreguje lub w najbliższym czasie zamierza zacząć segregować śmieci, 72 proc. deklaruje ograniczenie zużycia plastiku, a 61 proc. – zmniejszenie zużycia wody w gospodarstwie domowym. Co trzeci badany zmniejszył lub zamierza zmniejszyć częstotliwość korzystania z samochodu na rzecz transportu zbiorowego.

– Z badania przeprowadzonego przez SW Research wynika jasno, że Polacy są chętni przesiąść się z samochodu do autobusu czy pociągu, natomiast potrzebują lepszej oferty, w ramach której mogliby bezpośrednio podróżować z punktu A do punktu B. Należy jednak pamiętać, że poza samym uruchamianiem połączeń, istotna jest także ich częstotliwość oraz skomunikowanie z resztą oferty transportu publicznego. Tylko w ten sposób będziemy w stanie przekonywać kolejne grupy pasażerów do zamiany samochodu prywatnego na rzecz transportu publicznego –komentuje Michał Leman – Cieszy mnie fakt, że aż 45 proc. badanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy w podróżach międzymiastowych skorzystało z autobusu. Jestem przekonany, że jest to również zasługa rosnącej oferty FlixBusa i mam nadzieję, że odsetek ten będzie systematycznie wzrastał.

