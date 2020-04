GDDKiA ogłosi w tym roku przetargi na 350 km nowych dróg

„W realizacji mamy 93 zadania o łącznej długości blisko 1150 km i wartości ponad 42 mld zł. Na ukończeniu realizacji w ramach zadań oddanych do użytkowania jest 28 odcinków o łącznej wartości ok. 13,5 mld zł. W przetargu jest 18 zadań o łącznej szacunkowej wartości ponad 10 mld zł. W 2020 roku planujemy ogłosić 25 przetargów na odcinki dróg o łącznej długości ok. 350 km i wartości szacunkowej ponad 12 mld zł” – czytamy w komunikacie.

„W bieżącym roku planujemy podpisać 29 umów na roboty budowlane o łącznej długości dróg ponad 380 km i wartości szacunkowej ponad 18,5 mld zł (w tym podpisaliśmy już 10 umów na odcinki o długości 151 km i wartości 6,6 mld zł)” – czytamy dalej.

Do zadań zapisanym w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 z perspektywą do 2025 r. dochodzi jeszcze realizacja inwestycji zapisanych w projekcie Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030, podkreślono w materiale.

„Program ten zakłada budowę dróg o łącznej długości ponad 833 km i wartości szacunkowej blisko 28 mld zł. W tym roku planujemy ogłosić przetargi dla 14 obwodnic o łącznej szacunkowej wartości prawie 3,5 mld zł, a także planujemy uzgodnić wszystkie Programy Inwestycji” – czytamy też w komunikacie.

