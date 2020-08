PKP uruchamiają własny car-sharing. Auta na minuty z logo kolei już jeżdżą

Pasażerowie udający się koleją do Trójmiasta mogą skorzystać z nowej usługi – zarezerwować i wypożyczyć samochód, którym będą mogli kontynuować podróż. To kolejna oferta dla podróżnych dostępna w ramach PKP Mobility.

Rozpoczęcie pilotażu nowej usługi przy dworcu Gdynia Główna nie jest przypadkowe. To jedna z 10 największych pod względem liczby obsługiwanych pasażerów stacji kolejowych w kraju, z której korzystają zróżnicowane grupy podróżnych. Oferta wynajmu samochodów poprzez system sprzedaży biletów Bilkom i możliwość przesiadki do samochodu tuż obok dworca kierowana jest zarówno dla osób podróżujących w celach biznesowych, jak i turystów oraz mieszkańców miejscowości, którzy zasadniczą część podróży wolą odbyć pociągiem.

– Ekonomia współdzielenia zyskuje coraz większą popularność w różnych dziedzinach życia. Uruchomienie systemu car-sharingu w Trójmieście to kolejny, zapowiadany przez nas krok, wynikający z chęci zapewnienia pasażerom korzystającym z dworców dodatkowych, komplementarnych względem oferty przewoźników kolejowych usług. Poprzez nasze działania Grupa PKP aktywnie włącza się również w realizację rządowej strategii rozwoju elektromobilności – mówi Marek Chrzanowski, dyrektor projektu w Biurze Strategii i Spraw Klienta PKP.

Jak to działa?

Aby zarezerwować samochód i odebrać go przed dworcem, należy zakupić bilet na pociąg za pośrednictwem serwisu Bilkom i potwierdzić chęć wypożyczenia pojazdu z minimum 2-godzinnym wyprzedzeniem. Po sfinalizowaniu transakcji pasażer otrzyma link kierujący do aplikacji Easyshare, gdzie po rejestracji może zarezerwować auto w interesującym go wariancie.

Jako że przejazd pociągu jest monitorowany w systemie, pasażer zyskuje gwarancję odbioru pojazdu po przyjeździe do Trójmiasta także w przypadku wystąpienia ewentualnych opóźnień. Wypożyczenia i zwrotu samochodu można dokonać w tej samej lokalizacji – na specjalnie oznaczonych miejscach postojowych przy dworcu Gdynia Główna. Możliwość samodzielnego zarezerwowania samochodu w prosty i intuicyjny sposób to niejedyny atut nowej usługi dostępnej w ramach PKP Mobilty. Oprócz wygodnego odbioru auta kierowcy mają możliwość darmowego parkowania w płatnych strefach, korzystania z buspasów, a sama dalsza podróż, z uwagi na napęd elektryczny, jest bardziej przyjazna środowisku naturalnemu. Kolejnym plusem nowej usługi jest czytelny cennik, uwzględniający potrzeby różnych grup klientów. Podstawowa stawka za wypożyczenie samochodu na godzinę to 20 zł, a przy wypożyczeniu pojazdu na czas dłuższy niż 4 godziny opłata za godzinę korzystania z usługi wynosi tylko 6 zł. W początkowym etapie pilotażu do dyspozycji podróżnych będzie 10 samochodów elektrycznych marki Nissan Leaf. Usługa car-sharingu będzie sukcesywnie rozwijana w zakresie zwiększenia liczby pojazdów i rozszerzenia ich dostępności o kolejne dworce w Trójmieście.

Nieznane terytorium

Car-sharing to nowość na polskiej kolei, stąd też niezwykle ważne będą opinie użytkowników systemu, którzy po skorzystaniu z usługi będą mogli podzielić się swoimi wrażeniami, biorąc udział w badaniu satysfakcji prowadzonej poprzez aplikację mobilną. Efektem pilotażu będą dalsze decyzje biznesowe pozwalające na rozszerzenie usługi na inne dworce kolejowe w Polsce oraz rozbudowę floty pojazdów o samochody hybrydowe.

Nowa usługa będzie dostępna w ramach PKP Mobility, czyli pakietu dodatkowych ofert dla pasażerów kolei, które pozwalają rozszerzyć przejazd pociągiem o podróż do miejsca docelowego środkami transportu indywidualnego (samochód, rower). Pod koniec 2018 r. w wybranych lokalizacjach uruchomione zostały pierwsze stacje ładowania samochodów elektrycznych. Dziś stanowiska z ładowarkami ecoMoto działają przy 9 dworcach kolejowych, w tym przy Dworcu Głównym w Gdyni.

W czerwcu tego roku na Półwyspie Helskim Grupa PKP rozpoczęła testy systemu bike-sharingu, opartego na dwóch stacjach wypożyczeń (Władysławowo i Hel) oraz 20 rowerach V generacji ze wspomaganiem elektrycznym. W ramach rozszerzenia pakietu PKP Mobility PKP rozpoczęły także prace nad nowym, ujednoliconym standardem zarządzania obszarami płatnego parkowania przy dworcach kolejowych. Podstawowymi wyróżnikami będą jednolite oznaczenia oraz system poboru opłat oparty na parkomatach. Pierwszy tego typu parking, na którym wykorzystano parkomaty wyprodukowane przez kolejową firmę KZŁ Bydgoszcz (producent ładowarek do pojazdów elektrycznych ecoMoto), otwarto w tym roku przy dworcu w Tarnowie.

Aplikacja Bilkom jest sukcesywnie rozbudowywana o nowe funkcje, a kolejną z nich jest możliwość zarezerwowania samochodu przy dworcu kolejowym. Docelowo Bilkom ma stać się aplikacją umożliwiającą kompleksowe zaplanowanie podróży „od drzwi do drzwi”, realizowanej różnymi środkami transportu.