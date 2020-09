KE interweniuje ws. ograniczeń podróży w UE. Chce podziału na strefy w czterech kolorach i nowych zasad

Komisja Europejska chce, aby państwa UE określiły wspólne kryteria i progi dla wprowadzania decyzji o ograniczeniach podróży związanych z występowaniem koronawirusa w poszczególnych krajach członkowskich. Mają być one koordynowane na szczeblu unijnym, chce też ujednolicenia "kolorystyki" – chodzi o to, by konkretne obszary z największą liczbą przypadków koronawirusa miały np. kolor czerwony.

– Proponujemy państwom członkowskim dobrze skoordynowane, przewidywalne i przejrzyste podejście do ograniczeń podróżowania tam, gdzie są one potrzebne, zawsze stawiając na pierwszym miejscu ochronę zdrowia publicznego. Musimy unikać dalszych zakłóceń i tak już niestabilnych gospodarek oraz dodatkowej niepewności dla obywateli, którzy dokonali ogromnych poświęceń. Tego się od nas oczekuje – powiedziała komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakides, cytowana w komunikacie. Komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson przypomniała, że w marcu br. Komisja opracowała podstawy zaleceń dla państw członkowskich dotyczących kontroli na granicach wewnętrznych i zewnętrznych, których państwa członkowskie powinny przestrzegać. – Dzisiejsze działania opierają się na dotychczasowych osiągnięciach, tak abyśmy mogli w pełni korzystać ze strefy Schengen. Dlatego chcemy jasnego 'zielonego, pomarańczowego, czerwonego' systemu, a nie kalejdoskopu indywidualnych środków – podkreśliła. Koronawirus i ograniczenia podróży. Propozycje KE Krajowe kryteria wprowadzania ograniczeń przepływu osób są bardzo rozbieżne. Komisja proponuje, aby przy wprowadzaniu środków ograniczających każde państwo członkowskie uwzględniało następujące kryteria: łączna liczba nowo zgłoszonych przypadków COVID-19 na 100 tys. osób na danym obszarze w okresie 14 dni;

odsetek pozytywnych testów ze wszystkich testów na COVID-19 przeprowadzonych na danym obszarze w okresie siedmiu dni;

łączna liczba nowo przeprowadzonych testów na COVID-19 na 100 tys. osób na danym obszarze w okresie 14 dni. Państwa członkowskie mają co tydzień przekazywać te dane Europejskiemu Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym. Przy założeniu, że państwo członkowskie, z którego osoba chce wyjechać ma tygodniowy wskaźnik testów wynoszący ponad 250 na 100 tys. osób, Komisja proponuje, aby państwa członkowskie nie ograniczały swobodnego przepływu osób podróżujących z innego państwa członkowskiego, w przypadku, gdy: łączna liczba nowo zgłoszonych przypadków COVID-19 na danym obszarze wynosi mniej niż 50 na 100 tys. osób w okresie 14 dni, lub

odsetek pozytywnych testów na COVID-19 przeprowadzonych na danym obszarze nie przekracza 3 proc. KE chce ustalenia kolorów dla regionów, w zależności od liczby zakażeń koronawirusem Komisja proponuje, aby Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na podstawie danych dostarczonych przez państwa członkowskie publikowało aktualizowaną co tydzień mapę państw UE i EOG wraz ze wspólnym kodem kolorystycznym. KE chce ustanowić kolor zielony dla obszaru , na którym łączna liczba nowo zgłoszonych przypadków COVID-19 wynosi mniej niż 25 w okresie 14 dni oraz odsetek pozytywnych testów ze wszystkich testów na COVID-19 wynosi mniej niż 3 proc.

, na którym łączna liczba nowo zgłoszonych przypadków COVID-19 wynosi mniej niż 25 w okresie 14 dni oraz odsetek pozytywnych testów ze wszystkich testów na COVID-19 wynosi mniej niż 3 proc. Kolor pomarańczowy dla obszaru , na którym: łączna liczba nowo zgłoszonych przypadków SARS-CoV-2 nie przekracza 50 w okresie 14 dni, przy czym odsetek pozytywnych testów ze wszystkich testów na COVID-19 wynosi przynajmniej 3 proc. lub łączna liczba nowo zgłoszonych przypadków koronawirusa wynosi między 25 a 150, przy czym odsetek pozytywnych testów ze wszystkich testów na COVID-19 wynosi mniej niż 3 proc.;

, na którym: łączna liczba nowo zgłoszonych przypadków SARS-CoV-2 nie przekracza 50 w okresie 14 dni, przy czym odsetek pozytywnych testów ze wszystkich testów na COVID-19 wynosi przynajmniej 3 proc. lub łączna liczba nowo zgłoszonych przypadków koronawirusa wynosi między 25 a 150, przy czym odsetek pozytywnych testów ze wszystkich testów na COVID-19 wynosi mniej niż 3 proc.; Kolor czerwony dla obszaru , na którym:łączna liczba nowo zgłoszonych przypadków SARS-CoV-2 przekracza 50 w okresie 14 dni oraz odsetek pozytywnych testów ze wszystkich testów na COVID-19 wynosi przynajmniej 3 proc. lub łączna liczba nowo zgłoszonych przypadków koronawirusa wynosi ponad 150 na 100 tys. osób w okresie 14 dni;

, na którym:łączna liczba nowo zgłoszonych przypadków SARS-CoV-2 przekracza 50 w okresie 14 dni oraz odsetek pozytywnych testów ze wszystkich testów na COVID-19 wynosi przynajmniej 3 proc. lub łączna liczba nowo zgłoszonych przypadków koronawirusa wynosi ponad 150 na 100 tys. osób w okresie 14 dni; Kolor szary: jeżeli brak jest wystarczających informacji, aby ocenić kryteria zaproponowane przez Komisję lub jeżeli liczba testów na COVID-19 przeprowadzonych na 100 tys. osób nie przekracza 250. KE o podróżujących ze stref ryzyka Komisja proponuje jednolite podejście państw członkowskich w odniesieniu do podróżnych przybywających ze stref wysokiego ryzyka. Zdaniem KE, państwa członkowskie nie powinny odmawiać wjazdu osobom podróżującym z innych państw członkowskich. Przyznaje jednak, że państwa, które wprowadzają ograniczenia swobodnego przepływu w oparciu o własne procesy decyzyjne, mogą wymagać, aby: osoby podróżujące z obszaru określonego kolorem czerwonym lub szarym poddały się 14-dniowej kwarantannie lub

przeszły test na COVID-19 po przybyciu – preferowanym wariantem jest test na COVID-19; Według Komisji, w uzasadnionych przypadkach państwa członkowskie mogą rozważyć zalecenie, aby osoby podróżujące z obszaru określonego kolorem pomarańczowym poddały się co najmniej testowi na COVID-19 przed wyjazdem lub po przyjeździe. Mogą też wymagać od osób przybywających z obszaru określonego kolorem czerwonym, pomarańczowym lub szarym przedkładania karty lokalizacji pasażera, zwłaszcza od osób podróżujących samolotem, zgodnie z wymogami ochrony danych. KE o swoich propozycjach: Obywatele i przedsiębiorcy oczekują przewidywalności Komisja uważa, że podróżni pełniący istotną funkcję lub ze specjalnymi potrzebami – np. pracownicy wykonujący zawody krytyczne, pracownicy przygraniczni i delegowani, studenci lub dziennikarze wykonujący swoje obowiązki – nie powinni być zobowiązani do poddania się kwarantannie. Komisja proponuje, aby państwa członkowskie co tydzień przekazywały państwom członkowskim i Komisji szczegółowe informacje na temat planowanych ograniczeń w swobodnym przemieszczaniu się lub znoszenia ograniczeń w podróżowaniu. Zdaniem Komisji, zmiany należy zgłaszać tydzień przed ich wejściem w życie. Informacje powinny być również dostępne na platformie internetowej Re-Open EU oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób. „Obywatele i przedsiębiorstwa potrzebują przewidywalności. Państwa członkowskie muszą dołożyć wszelkich starań, aby zminimalizować społeczne i gospodarcze skutki ograniczeń podróży. Powinno to obejmować przekazywanie społeczeństwu jasnych, wyczerpujących i terminowych informacji” -podała Komisja. Teraz wniosek Komisji ws. zaleceń ma zostać omówiony przez Radę Europejską w celu przyjęcia go w najbliższych tygodniach.