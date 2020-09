Gdzie na hulajnogę elektryczną w polskich miastach? Przewodnik

Jednak z platform do zamawiania elektrycznych hulajnóg (Free Now), przygotowała zestawienie popularnych miejsc w polskich miastach, w których jej użytkownicy korzystają z elektrycznych hulajnóg. Z analizy wynika także, że szczyt zainteresowania hulajnogami różni się w tygodniu. W dni powszednie przypada na godziny poranne (7.00-9.00) i popołudniowe (po 17.00) – wtedy wynajem trwa krócej i stanowi alternatywę dojazdu do pracy. Natomiast w weekendy, hulajnogi wypożyczane są najczęściej w ciągu dnia (po 12.00) – wtedy użytkownicy korzystają z nich rekreacyjnie i w większych grupach.

Gdzie na hulajnogę? Przewodnik Wrocław

Rynek (ul. Świdnicka). Wrocławski Rynek otwiera ulica Świdnicka, jedna z głównych i zarazem ruchliwych ulic miasta. Szerszy chodnik i okolice pięknej starówki zachęcają użytkowników hulajnóg do korzystania z tej trasy. W tej okolicy warto zwrócić uwagę na tzw. „kocie łby”, pieszych turystów i pojawiające się skrzyżowania, gdzie należy ograniczyć prędkość lub przeprowadzić hulajnogę przez pasy. Bulwary nad Odrą. Wrocław nabiera uroku zwłaszcza z perspektywy z Bulwarów i mostów prowadzących na wyspy. Z pewnością warto robić przystanki na zdjęcia i podziwianie widoków, dlatego hulajnoga to dobry sposób na przemieszczanie się po tej okolicy, oczywiście z zachowaniem ostrożności w stosunku do spacerowiczów i rowerzystów, których jest tam wiele. Plac Grunwaldzki. Wybierając się do ZOO lub Hali Stulecia na hulajnodze najlepiej przejechać przez Plac Grunwaldzki, będący dużym skrzyżowaniem, przez który przebiegają tramwaje. Szeroka i prosta ścieżka dla pieszych i rowerów pozwala na wygodną jazdę na hulajnodze, ale trzeba zachować szczególną ostrożność ze względu na ruch aut i skrzyżowania. Dworzec Główny. Wrocławski Dworzec Główny sam w sobie stanowi turystyczny punkt wart odwiedzenia. Przed wejściem znajduje się duży plac, od którego odchodzą ścieżki rowerowe, dlatego to miejsce szczególnie wygodne dla tych, którzy stawiają swoje pierwsze... kilometry na hulajnodze. Nadal jest to jednak węzeł komunikacyjny, pełen podróżnych z bagażami poruszających się w pośpiechu, dlatego konieczne jest ograniczanie prędkości i nie zajeżdżanie drogi pieszym.



Gdzie na hulajnogę? Przewodnik Warszawa

Bulwary Wiślane. Mieszkańcy stolicy upodobali sobie Bulwary Wiślane nie tylko ze względu na piękne widoki na Wisłę i liczne bary, ale też do jazdy jednośladami. Szeroką i prostą ścieżką mogą cieszyć się też spacerowicze i rowerzyści, dlatego powinno się na nich zwracać szczególną uwagę podczas beztroskiej jazdy hulajnogą. Ul. Świętokrzyska. Wśród fanów hulajnóg popularny jest zwłaszcza szeroki odcinek łączący turystyczne Krakowskie Przedmieście z wielkomiejską okolicą Pałacu Kultury. Jest tam wiele barów i restauracji, dlatego trzeba uważać na gości wychodzących z tych lokali, a parkując hulajnogę nie zastawiać im przejścia. Aleje Jerozolimskie. Centralny odcinek tej głównej ulicy Warszawy, od Placu Zawiszy do Powiśla, pozwala na wygodną jazdę hulajnogą po szerokiej ścieżce i sporo miejsc na jej bezkolizyjne pozostawienie. Na trasie pojawiają się duże skrzyżowania, dlatego za każdym razem powinno się przeprowadzać hulajnogę przez pasy. Krakowskie Przedmieście. Piękne kamienice, liczne restauracje i wyłaniające się Stare Miasto to powód, dla którego piesi i turyści przemieszczają się tu wolnym krokiem. Użytkownicy hulajnóg również powinni zwolnić swoje tempo, dla bezpieczeństwa wszystkich, ale także by móc cieszyć się urokami tej okolicy. W w weekendy w sezonie wakacyjnym jezdnia jest zamknięta dla ruchu aut, co ułatwia jednośladom przejazdy.



Gdzie na hulajnogę? Przewodnik Kraków

Bulwar Czerwieński. Okolice ulicy Powiśle i Bulwaru Czerwieńskiego gwarantują zachwycające widoki na Wisłę i Zamek Królewski na Wawelu. Korzystając tam z hulajnogi, trzeba pamiętać o dostosowaniu prędkości do pieszych i rowerzystów i pozostawieniu hulajnogi w bezkolizyjnym miejscu. Bulwar Wołyński. To szeroki deptak dla jednośladów i spacerowiczów, z widokiem na Stare Miasto po drugiej stronie Wisły, który łączy takie znane miejsca jak Forum Przestrzenie i centrum kongresowe ICE Kraków. Tutaj również należy zwracać uwagę na prędkość i pozostawiać hulajnogę w bezpiecznym miejscu, czyli nie na środku ścieżki pieszej i rowerowej. Ulica Krakowska (Kazimierz). To główny łącznik okolic Zamku z urokliwą dzielnicą Kazimierz, często odwiedzany przez użytkowników hulajnóg. Zwiedzanie Kazimierza na hulajnodze to dobry pomysł by odkryć jego najciekawsze zakamarki. Trzeba jednak pamiętać, że są tu wąskie ulice i częste skrzyżowania, a gdzieniegdzie może pojawić się nierówna droga, na której trzeba zwolnić. Na skrzyżowaniach należy zawsze przeprowadzać hulajnogę przez pasy. Ulice Podwale i Basztowa. Jazda ulicami okalającymi Starówkę, zwłaszcza w północnej części, pozwala uniknąć tłumów na wąskich uliczkach Rynku, jednocześnie pozostając w okolicy znanych zabytków Krakowa. Należy mieć jednak na uwadze częste przebudowy drogi i nierówny chodnik w niektórych miejscach.



Gdzie na hulajnogę? Przewodnik Gdańsk

Deptak Gdańsk-Sopot. Przeprawa deptakiem wzdłuż plaży na hulajnodze to nie tylko przyjemność, ale też szybki sposób na dotarcie z Gdańska do Sopotu. To dlatego użytkownicy hulajnóg upodobali sobie tę długą i prostą trasę, która użytkowana jest też przez pieszych i jednoślady. Parkując hulajnogę by zaczerpnąć widoków morza, warto pamiętać o bezkolizyjnym zaparkowaniu, czyli na poboczu lub zatoczce. Wyspa Spichrzów. Turystyczne serce Gdańska bije w okolicy Wyspy Spichrzów, gwarantującej piękne widoki na Motławę i zabytkowe kamienice. Oprócz licznych restauracji, mieszczą się tu hotele, dlatego jeżdżąc tu hulajnogą trzeba ograniczyć prędkość i nie zajeżdżać drogi spokojnie spacerującym turystom. Ulica Świętego Ducha. Urokliwe kamieniczki, liczne restauracje i centrum Głównego Miasta znajduje się na ulicy Świętego Ducha. To zabytkowa część Gdańska, dlatego jadąc przez nią na hulajnodze trzeba zachować ostrożność ze względu na nierówną i wąską drogę, a także pieszych. Gdańsk Główny. Jadąc hulajnogą wzdłuż stacji kolejowej zlokalizowanej w Śródmieściu, można dojechać m.in. do Centrum Handlowego Forum. Na tym odcinku jest chodnik i ścieżka rowerowa, jednak biegną wzdłuż ruchliwej ulicy i skrzyżowań, dlatego należy zawsze przeprowadzać hulajnogę na pasach.Czytaj także:

