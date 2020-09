Polska na „zielonej liście”. Finlandia zmienia przepisy dotyczące wjazdu

W związku z pandemią koronawirusa liczne kraje wprowadziły obostrzenia dla podróżnych, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2. Na taki krok zdecydowała się m.in. Findlandia. Polskie MSZ informuje jednak, że już od 19 września restrykcje nie będą obowiązywały osób przyjeżdżających z Polski. Powodem jest spadek liczny zakażeń w naszym kraju.

„Od 19 września przestaje obowiązywać zalecenie kwarantanny dla podróżnych przybywających z krajów, w których wskaźnik zakażeń wynosi maksymalnie 25 przypadków na 100 000 mieszkańców notowanych w ciągu ostatnich 14 dni. W związku z tym, wjazd do Finlandii z Polski nie będzie podlegał ograniczeniom” – podało Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Wjazd do Finlandii z państw o wyższej zachorowalności – zasady

Jak informuje MSZ, osoby wjeżdżające do Finlandii z państw o wyższej zachorowalności będą zobowiązane, z pewnymi wyjątkami, do posiadania zaświadczenia o negatywnym wyniku testu na obecność koronawirusa wykonanego mniej niż 72 godziny przed przekroczeniem granicy z FI. Osoby wjeżdżające do kraju będą mogły zostać poddane kwarantannie zgodnie z ustawą o chorobach zakaźnych. Kwarantanna będzie mogła zostać zakończona po otrzymaniu wyniku kolejnego testu, który wykonany byłby nie wcześniej niż 72 godziny po przyjeździe do kraju.

Jeżeli pobyt w Finlandii miałby trwać poniżej trzech dni, drugi test i kwarantanna nie będą wymagane. Departament Zdrowia i Opieki Społecznej będzie co tydzień dokonywał przeglądu sytuacji krajów i regionów o niższej i wyższej zapadalności na koronawirusa. Obywatele Finlandii i osoby na stałe mieszkające w Finlandii nie będą musiały posiadać zaświadczenia o negatywnym wyniku testu, jednak po przybyciu z krajów z wyższą zachorowalnością będą kierowani na testy i kwarantannę.

Z Polski do Finlandii - zasady do 19 września

Zgodnie z obowiązującymi do 19 września wytycznymi wjazd do Finlandii jest możliwy w przypadku podróży z Polski m.in. w następujących przypadkach:

na podstawie umowy o pracę,

w celu podjęcia/kontynuowania studiów w Finlandii,

w celu uczestniczenia w kluczowych wydarzeniach rodzinnych (np. spotkanie z najbliższą rodziną, pogrzeb, ślub, choroba krewnego).

