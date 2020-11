Nowy rozkład jazdy PKP. Lista miast, między którymi podróż będzie szybsza

Trasa między wieloma kluczowymi miastami w Polsce zostanie skrócona. Szybsze przejazdy czekają podróżnych na trasach Gdańsk-Warszawa, Katowice-Kraków i Wrocław-Poznań.

Nowy rozkład jazdy PKP: Szybciej z Warszawy do Trójmiasta

Na trasie Warszawa-Gdańsk spółka PKP Polskie Linie Kolejowe podniesie prędkość do 200 km/h. Według rzecznika PKP PLK Mirosława Siemieńca (wypowiedź dla „Dziennika Gazety Prawnej”) pociągi będą mogły rozpędzać się do 200 km/h na jednej trzeciej długości trasy, a na 44-kilometrowym odcinku dopuszczalna prędkość wyniesie 180-190 km/h. Najszybsze pociągi pokonają trasę Warszawa Centralna-Gdańsk Główny w 2 godz. 29 min. Składy zatrzymujące się w Iławie, Malborku i Tczewie w 2 godz. 34 min. To 20 min szybciej niż teraz.

Katowice-Kraków szybciej o 30 min.

Drugą trasą, na której pociągi będą poruszać się szybciej jest trasa Kraków-Katowice. – Do grudnia za- kończone zostaną zasadnicze prace. Zniknie jednotorowy ruch na odcinku od Trzebini do Katowic. Przejazd zajmie ok. 60 min. – mówi Mirosław Siemieniec. Teraz najszybsze składy jadą 90 min. a niektóre ponad 2 godz.

Poznań-Wrocław koleją. Nawet 45 min. szybciej

Także podróż z Wrocławia do Poznania skróci się. Potrwa 1 godz. 45 min zamiast obecnych 2 godz. 30 min. Z informacji PKP PLK wynika, że w II połowie 2021 roku zostanie na tej trasie dopuszczona prędkość 160 km/h.

Z kolei nie poprawi się szybko sytuacja podróżujących z Warszawy do Poznania. Remont trasy miał skończyć się w 2020 roku, ale potrwa do III kwartału 2022 roku, jak informuje PKP PLK.

Czytaj też:

Intrygujące obostrzenie w pociągach PKP. W wagonach WARS posiłki tylko na wynos