Awaryjne lądowanie ogromnego Antonowa 124. Nie zmieścił się na pasie startowym

Na lotnisku w rosyjskim Nowosybirsku doszło do awaryjnego lądowania samolotu An-124 Ruslan. Maszyna wypadła z pasa startowego i jak informują świadkowie, zatrzymała się ponad 200 metrów za jego końcem.

Jak podaje agencja Interfax, w rezultacie uszkodzone zostały skrzydła samolotu, silniki oraz jego podwozie. Załodze nic się nie stało.

Samolot leciał do Wiednia. Na jego pokładzie nie było żadnego ładunku. Jak informują rosyjskie media, zaraz po starcie pilot miał zgłosić wieży kontrolnej awarię systemów łączności radiowej. Inne źródła podają, że mogło dojść do awarii jednego z silników. W kolejnej wersji potwierdzana jest hipoteza awarii silnika, ale dodatkowo mów się, że była ona spowodowana kolizją z ptakiem. Załoga poprosiła o możliwość awaryjnego lądowania. Został skierowany na z powrotem lotnisko w Nowosybirsku, gdzie doszło do próby manewru. Na pokładzie samolotu było 14 osób.

Czytaj też:

Rosja wprowadza sankcje odwetowe wobec Niemiec i Francji