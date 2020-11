Jedno z polskich lotnisk bez lotów. „Padliśmy ofiarą pandemii”

– Wszyscy jesteśmy ofiarami pandemii i mamy nadzieję, że daty powrotu połączeń zostaną utrzymane – powiedziała rzeczniczka łódzkiego lotniska Wioletta Gnacikowska, cytowana przez TVN24.

Lockdown na Wyspach wstrzymał Łódź

Łódzkie lotnisko zostało bez połączeń rejsowych w związku z decyzją Ryanaira. Irlandzkie linie zawiesiły połączenia do Anglii i Irlandii. W obu tych krajach wprowadzono lockdown.

Tymczasem łódzki Port Lotniczy im. Władysława Reymonta obsługuje połączenia Ryanaira regularnie, a linie są jedynym operatorem latającym z tego miejsca i do niego.

Kiedy wszystko jest normalnie Ryanair lata z Łodzi do Dublina w Irlandii oraz Londynu Stansted i East Midlands w Anglii. Pierwsze zawieszenia nastąpiły już 12 listopada. 16 listopada do East Midlands odlecieć ma ostatni samolot, a potem przerwa.

Na razie na 2 tygodnie

Cytowana przez portal Wioletta Gnacikowska, rzeczniczka portu powiedziała: – To decyzja Ryanaira, który z powodu sytuacji na Wyspach Brytyjskich zawiesza większość połączeń do tych krajów z lotnisk w Polsce i Europie. Zostaniemy bez rejsowych lotów przez dwa tygodnie, bo 2 grudnia ma zostać przywrócone połączenie do Londynu Stansted, 4 grudnia do East Midlands, a 13 grudnia do Dublina.

Czy łódzkie lotnisko zostanie zamknięte na głucho? Jak powiedziała rzeczniczka, nie. Będzie działaś, będą się na nim odbywały szkolenia, a obsługa samolotów biznesowych pozostanie na niezmienionym poziomie.

Łódzki port jest 12. pod względem liczby pasażerów w Polsce. Obsłużył 37 338 pasażerów w I kwartale, o 24 proc. mniej niż w ubiegłym roku (w I kwartale 2019 roku).

