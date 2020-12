Linie lotnicze trafią w ręce pracowników. Niecodzienna oferta dla narodowego przewoźnika

Indyjski rząd od dłuższego czasu stara się pozbyć swoich udziałów w Air India, narodowych liniach lotniczych, które przynoszą milionowe straty. Pierwsza próba sprzedaży miała miejsce w 2018 roku, ale nie wpłynęła żadna oferta od zainteresowanej firmy. Obecnie wznowiono ofertę i efekty są dość zaskakujące.

Air India w rękach pracowników?

Tym razem zgłosiło się kilka podmiotów, które są zainteresowane przejęciem spółki od państwa. Pierwszy z nich to koncern Tata Group, który jest właścicielem m.in. spółki Jaguar Land Rover. To ta firma pierwotnie zakładała Air India w 1932 roku. W latach pięćdziesiątych XX wieku pozbyła się jednak swoich udziałów.

Jednak dużo bardziej interesująca jest druga oferta, którą otrzymał indyjski rząd. Nadesłała ją firma Interups. W planach firmy jest przejęcie 100 proc. udziałów w firmie i oddanie pakietu kontrolnego 51 proc. w ręce jej pracowników. Co ciekawe, odbędzie się to bez jakiekolwiek wkładu finansowego z ich strony. Jak twierdzą władze spółki, to właśnie pracownicy są bowiem "kręgosłupem" Air India i to oni będą wiedzieli jak najlepiej zarządzać przewoźnikiem, aby zaczął on przynosić zyski.

Air India daleko w tyle

Poprzednie władze firmy przyznały, że nowy inwestor będzie musiał ponieść ogromne nakłady na modernizacje floty i systemów informatycznych w Air India, które pozostały daleko w tyle za konkurencją. Dodatkowo firma zmaga się z wielomilionowymi długami. Interups przyznała, że ma w planach przejęcie jeszcze jednej linii lotniczej w Indiach i fuzję tych dwóch podmiotów.

