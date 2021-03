Zła passa trwa. Boeing 777 lądował awaryjnie w Moskwie

Boeing nie ma ostatnio dobrej passy. Po tym, jak w powietrzu zaczął rozpadać się silnik Boeinga 777 lecącego z Denver, a później transportowego samolotu nad Holandią, do kolejnych niebezpiecznych sytuacji doszło w Rosji. Jak podaje agencja Interfax, na lotnisku Moskwa-Szeremietiewo doszło do awaryjnego lądowania Boeinga 777, który musiał przerwać kurs z Hongkongu do Madrytu. Powodem była zgłoszona przez pilota awaria jednego z kanałów sterowania lewym silnikiem. Maszynę udało się bezpiecznie sprowadzić na ziemię, nikomu z pasażerów nic się nie stało.

Zapalił się silnik Boeinga 777. Apel o uziemienie samolotów

Przypomnijmy, że w miniony weekend doszło do awarii Boeinga 777 linii United Airlines. Prawy silnik maszyny zapalił się tuż po starcie. Konieczne było awaryjne lądowanie. Po incydencie Boeing zaapelował o uziemienie wszystkich samolotów z silnikami Pratt & Whitney 4000-112. Tego typu maszyny były używane w Stanach Zjednoczonych, Japonii o Korei Południowej.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że powodem awarii było wyeksploatowanie dwóch łopatek, które złamały się i uszkodziły silnik, powodując pożar.

