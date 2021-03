Nowy rozkład jazdy pociągów. Warszawa Główna wraca do użytku

Pod koniec marca rozpoczyna się kolejny etap prac przy budowie nowej Warszawy Zachodniej - zakres robót rozszerzy się na dwa kolejne perony. „Prace wymagają również wstrzymania ruchu pociągów na jednym torze linii dalekobieżnej pomiędzy Warszawą Zachodnią a Warszawą Centralną” - wyjaśnia PKP Intercity. W związku z tym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz PKP Intercity przygotowały zmienione trasy dla pociągów dalekobieżnych kursujących przez Warszawę.

Nowy rozkład jazdy PKP Intercity

Aby ułatwić wdrożenie nowego rozkładu jazdy, 14 i 15 marca na dworcach (Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia, Warszawa Zachodnia, Warszawa Gdańska, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kraków, Poznań, Szczecin, Wrocław, Zakopane będą pracowali informatorzy, którzy odpowiedzą na pytania podróżnych. Zmiany w rozkładzie jazdy pociągów można śledzić także na specjalnej podstronie PKP Intercity poświeconej modernizacji Warszawskiego Węzła Kolejowego.

Ułatwienia dla podróżnych

Dla podróżnych, którzy po przyjeździe pociągiem PKP Intercity do Warszawy lub przed wyjazdem z niej będą potrzebowali skorzystać ze środków stołecznej komunikacji miejskiej, przewoźnik ma ofertę Biletu Warszawskiego IC. Uprawnia on do podróżowania z dowolną liczbą przesiadek wszystkimi środkami komunikacji miejskiej w Warszawie (autobus, tramwaj, pociąg, SKM, metro) na 75 minut przed wyjazdem lub po przyjeździe do stolicy. Bilet obowiązuje na terenie 1. strefy biletowej Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Oferta dotyczy pociągów Twoich Linii Kolejowych (TLK), InterCity (IC) w komunikacji krajowej do lub z Warszawy. Bilet Warszawski IC można kupić w kasach biletowych prowadzących sprzedaż biletów na pociągi PKP Intercity.

W związku ze zmianą rozkładu pociągów, bilety okresowe i abonamentowe wystawione do stacji Warszawa Zachodnia/Centralna/Wschodnia będą również ważne w przypadku przejazdu do Warszawy Gdańskiej.

Jakie zmiany w kursowaniu pociągów PKP Intercity czekają podróżnych? 40 pociągów zostanie skierowanych przez stację Warszawa Gdańska. 14 z nich będzie kończyć tam swój bieg. Chodzi m.in. o skłądy jadące z Bydgoszczy, Gdyni, Łodzi Fabrycznej czy Poznania Głównego. Szczegóły zmian można sprawdzić w komunikacie.

Warszawa Główna wraca do życia

Modernizacja „Zachodniego” wiąże się z jeszcze jedną duża zmianą. Po 24 latach do użytku wrócił dworzec Warszawa Główna. Ze stacji korzystać będą pociągi Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, Polregio i Kolei Mazowieckich. Nie zmienia się rola Warszawy Centralnej, na którą nadal będą przyjeżdżać pociągi dalekobieżne.

