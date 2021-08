Początek rewolucji w transporcie morskim? Największy przewoźnik przechodzi z ropy na metan

Od 8 do 12 kontenerowców, których łączna wartość kontenerowa wyniesie nawet 2,1 miliarda dolarów. O złożeniu takiego zamówienia poinformował największy na świecie operator transportu morskiego – armator AP Moller-Maersk. Nie byłoby w tym niczego niezwykłego, gdyby nie fakt, że wszystkie zamówione jednostki będą napędzane metanolem.

Wymiana floty

Nowoczesne kontenerowce klasy neo-paramax (czyli o ładowności 16 tys. kontenerów TEU każdy) zostały zamówione w Hyundai Heavy Industries. Maersk zapłaci za nie 1,4 mld dolarów, ale firmy porozumiały się, że umowa zakłada możliwe zamówienie dodatkowych czterech jednostek. Pierwszy ekologiczny kontenerowiec ma zostać przekazany armatorowi w pierwszym kwartale 2024 roku.

Zamówione statki mają 350 metrów długości (dla porównania popularny ostatnio Ever Given ma 400 metrów), oraz 53 metry szerokości. Daje to możliwość transportu 16 tys. TEU, co armator uznaje za optymalną wielkość, która daje najszerszy zakres możliwości handlowych. Zamówienie jest częścią wymiany floty kontenerowców, którą Maersk zapowiedział na lata 2020-2024. Firma chce w tym czasie wymienić przestarzałe jednostki o łącznej ładowności około 150 tys. TEU.

Ekologiczny metanol

Co ciekawe, Maersk planuje także produkcję metanolu, który będzie neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla. W tym celu firma nawiązała współpracę z European Energy. W ramach partnerstwa w Danii powstanie zakład, który będzie produkował rocznie około 10 tys. ton metanolu niezbędnego do zasilania kontenerowców.

