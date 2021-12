Obostrzenia od 15 grudnia. Nowe zasady dla przylatujących do Polski

Ważne zmiany dla podróżujących. Zgodnie z informacjami, które przekazali minister zdrowia Adam Niedzielski i wiceminister Waldemar Kraska, od 15 grudnia osoby przylatujące do Polski spoza strefy Schengen, będą musiały liczyć się z nowymi utrudnieniami.

– Od 15 grudnia wszystkie osoby, które przylatują do nas spoza strefy Schengen będą musiały okazać negatywny wynik testu na obecność koronawirusa – powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Obowiązkowa kwarantanna

Wiceminister Kraska przypomniał także, że nadal obowiązywać będzie obowiązkowa kwarantanna.

– Testy będą musieli wykonać wszyscy, którzy przylatują spoza stefy Schengen. Mogą być to testy PCR lub antygenowe, są one obecnie równoważne. Będzie obowiązywała także siedmiodniowa kwarantanna. Ósmego dnia trzeba będzie wykonać następny test. Jeśli będzie on negatywny, to taka osoba zostanie zwolniona z kwarantanny. Osoby zaszczepione szczepionkami uznawanymi w granicach Unii Europejskiej, będą z tej kwarantanny zwolnieni – dodał wiceminister.

