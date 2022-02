Pociągiem z Polski do Chorwacji. Znany jest już rozkład jazdy

Jeżeli żadne okołopandemiczne przeszkody nie staną na przeszkodzie, latem tego roku pojedziemy pociągiem z Polski do lubianych przez Polaków Splitu oraz Rijeki. Połączenie będzie najwygodniejsze dla mieszkańców południowej Polski. Pociąg wyruszać będzie z Krakowa i przejedzie przez kilka miast województwa śląskiego, m.in. przez Katowice i Tychy.

RegioJet dostał zgodę na pociąg do Splitu

Pociąg należeć będzie do czeskiego przewoźnika RegioJet. Właśnie otrzymał on zgodę polskiego Urzędu Transportu Kolejowego na uruchomienie takiej trasy.

Pociąg może wyjechać na tory 15 czerwca tego roku. Pozwolenie ważne jest do 2026 roku i umożliwia firmie wysyłanie pociągów z Polski do Chorwacji (i z powrotem) w czerwcu, lipcu, sierpniu oraz wrześniu.

Pociągi czeskiego przewoźnika wyruszą z Dworca Głównego w Krakowie. Drugi przystanek zaplanowany jest w Katowicach, następnie będą Tychy, Rybnik i Wodzisław Śląski. Składy do Chorwacji będą odjeżdżały we wtorki, piątki oraz niedziele. Pasażerowie wracający z urlopu muszą stawić się na dworcu w Chorwacji w poniedziałki, środy albo soboty.

Pociąg będzie składał się z co najmniej siedmiu wagonów, w których będą przewidziane również miejsca leżące. To ważne, bo podróż do Splitu – zajmie z Polski około 21 godzin. To dłużej niż samochodem – jeśli po drodze nie zdarzą się żadne nieprzewidziane wypadki, można tę trasę pokonać z Katowic w mniej niż 11 godzin. Połączenie kolejowe może być wartą rozważenia opcją dla osób niezmotoryzowanych i podróżujących w pojedynkę, bo cena biletu na pewno będzie bardziej korzystna niż koszt benzyny. Nie podano jeszcze, ile będzie kosztował bilet.

Po takiej trasie pojedzie pociąg z Krakowa do Splitu

Nie wiadomo więc, ile będzie kosztowała podróż pociągiem z Krakowa do Splitu, ale kto lubi dożo wcześniej zaplanować szczegóły urlopu, może już uwzględnić godziny odjazdu pociągu. Pociąg ruszy z Krakowa o 15:30. Z Katowic odjedzie o 16:28, następnie będą Tychy – 16:43, Rybnik – 17:14, a ostatnim polskim punktem będzie Wodzisław Śląski o 17:29. Po czeskiej stronie zatrzyma się m.in. Ostrawie, Prerovie i Otrokowicach. O godz. 20:51 pociąg dotrze do Wiednia, a następnie wyruszy do Zagrzebia i dotrze tam ok 3:30. O 6 rano w miejscowości Ogulin skład zostanie rozłączony na dwie części: do Rijeki, tam planowany przyjazd będzie o godz. 8:36 i do Splitu – planowany przyjazd o godz. 12:21.

Pociąg zaplanowany jest jako międzynarodowy, więc nie będzie możliwości kupienia biletu na przejazd np. z Krakowa do Katowic.

Czytaj też:

Chcą dokończyć „kolej dużych prędkości” z czasów Gierka. Z Warszawy do Gdańska o godzinę szybciej