Bajeczny jacht Putina na celowniku USA. Zawrotna wartość

Amerykańskie agencje wywiadowcze od pewnego czasu próbują ustalić, do kogo może należeć jacht Szeherezada znajdujący się obecnie w suchym doku we Włoszech. Tropy prowadzą do Władimira Putina.

Jacht Putina na celowniku USA

O nowym obiekcie, którym zainteresowały się służby USA poinformował „New York Times”. Z informacji dziennika wynika, że celem amerykańskich działań ma być jacht o wartości około 700 milionów dolarów, czyli ponad trzech miliardów złotych. Łódź ma mieć długość ok. 140 metrów.

Służby na razie nie mają pewności, czy jego właścicielem jest Władimir Putin. Badają jednak poszlaki, które mają wskazywać, że prezydent Rosji jest powiązany z Szeherezadą. The New York Times donosi, że żeby ukryć swój prawdziwy majątek, oficjalnymi właścicielami domów, samochodów, czy jachtów Putina mają być rosyjscy oligarchowie. Kiedy jednak głowa Rosji chce skorzystać z któregoś z ich jachtów, czy domów, robi to bezpłatnie.

Przypomnijmy, że według oficjalnego przekazu prezydent posiada bardzo niewielki majątek, na który składają się apartament w Moskwie, działka budowlana, garaż dwa samochody marki GAZ i jednej Łady Nivy. W jego oświadczeniu majątkowym znajduje się również informacja, że jako prezydent Rosji zarabia 9 mln rubli rocznie, czyli ok. 433 tys. zł wg. kursu z początku wojny. Nieoficjalnie mówi się za to, że majątek Władimira Putina może wynosić nawet 200 mld dolarów, a to czyniłoby z niego jednego z najbogatszych ludzi na świecie.

Nastolatek śledził Elona Muska. Teraz wziął pod lupę jachty oligarchów

19-letni Jack Sweeney był dobrze znany z akcji śledzenia poczynań Elona Muska, czy innych miliarderów. Niemalże od początku wojny nastolatek porzucił jednak dawne cele na rzecz uważnej obserwacji poczynań rosyjskich oligarchów. Najpierw jego celem były ich prywatne odrzutowce, teraz śledzi ich jachty.

Informacje na temat aktualnych lokalizacji luksusowych statków najbogatszych ludzi w Rosji można śledzić za pośrednictwem Twittera. Sweeney założył w tym celu profil Russian Yachts.

