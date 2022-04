Wracają regularne połączenia z Kijowem. Trasy m.in. z Krakowa i Warszawy

Po blisko dwóch miesiącach przerwy FlixBus wznowił połączenia autobusowe na linii Warszawa-Kijów i Kraków-Kijów. Na tym nie koniec, ponieważ w najbliższych dniach do stolicy Ukrainy pojadą autokary z kolejnych miast.

FlixBus wznawia połączenia z Kijowem. Bitwa o Donbas im nie straszna

„Pierwszy od 26 lutego regularny kurs FlixBus z Kijowa! Od dzisiaj codziennie jeździmy do Warszawy, od jutra 4 razy w tygodniu m.in. do Krakowa i Pragi, a 28 kwietnia do Budapesztu! Kolejny mały, ale ważny krok w dobrą stronę” – poinformował w poniedziałek 18 kwietnia w mediach społecznościowych Michał Leman dyrektor zarządzający FlixBus Polska, Ukraina i Kraje Bałtyckie.

Autobusy z Warszawy do Kijowa ruszają trzy razy dziennie w godzinach wieczornych. Najwcześniejsze połączenia startują o godzinie 18:25 lub 19:30, a kolejne ok. godziny 20 i 23. Jedynie połączenie nocne (o 23) jest bezpośrednie, w pozostałych przypadkach podróżnych czeka jedna przesiadka w Lublinie lub w Krakowie. Bilety dostępne są w przystępnych cenach. Za nocny przejazd zapłacimy 119,99 zł, za połączenia z przesiadką ok. 150-160 zł. Rozkładowy czas podróży to 15 godzin i 25 minut w przypadku przejazdu bezpośredniego. W przypadku pozostałych połączeń czas jazdy może wynieść 18, 20 lub nawet 23 godziny.

Z Krakowa autobusy będą ruszać maksymalnie 4 razy dziennie. Pierwszy (bezpośredni) o godzinie 1:50 w nocy, kolejne po godzinie 13, 15 i 16 będą już przejazdami z przesiadkami. Tu podobnie jak w Warszawie najszybsze i najtańsze jest połączenie nocne, które zgodnie z rozkładem powinno trwać 16 godzin i 50 minut. Bilet dostaniemy już za 120 zł. W przypadku pozostałych przejazdów czas jazdy może wynieść prawie 25 godzin, a za bilety zapłacimy mniej niż 180 zł.

twitter

MSZ odradza podróże na Ukrainę

Przypominamy, że MSZ odradza Polakom podróże na Ukrainę. „W związku z działaniami zbrojnymi na Ukrainie MSZ odradza wszelkie podróże na Ukrainę. Obywatele polscy, którzy przebywają na Ukrainie, powinni natychmiast opuścić jej terytorium” – można przeczytać na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Żeby wjechać na teren Ukrainy, należy również spełnić formalności związane z pandemią COVID-19. Osoby w pełni zaszczepione mają obowiązek przedstawienia dowodu zaszczepienia (np. certyfikat covidowy). Konieczne jest również wykupienie ubezpieczenia, które pokryje ewentualne koszty leczenia COVID-19. Osoby niezaszczepione muszą przedstawić negatywny wynik testu, a także odbyć dziesięciodniową lub czternastodniową kwarantannę po przyjeździe. Kwarantanna może zostać zakończona wcześniej pod warunkiem uzyskania negatywnego wyniku testu. Osoby niezaszczepione również muszą posiadać ubezpieczenie.

Czytaj też:

Ukraiński milioner podał współrzędne, by zbombardować własną rezydencję