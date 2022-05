Unia Europejska mięknie w kwestii embarga na rosyjską ropę. Powód jest nieoczywisty

Aż trzy kraje mają być wyłączone z pierwotnego kształtu proponowanego szóstego pakietu sankcji gospodarczy Unii Europejskiej. Chodzi m.in. o zezwolenie na transport rosyjskiej ropy naftowej do trzech krajów wspólnoty.

– To będzie kompletne embargo na rosyjskie surowce. Chodzi o dostawy ropy w czasie 6 miesięcy i gotowych produktów petrochemicznych do końca roku – mówiła 4 maja Ursula Von der Leyen, która zapowiadała szósty pakiet sankcji. – To nie będzie łatwe. Niektóre kraje członkowskie są mocno zależne od rosyjskiej ropy naftowej, ale musimy to zrobić – dodała. Zapewniła, że chodzi zarówno o dostawy za pomocą rurociągów, jak i drogą morską.

Tankowce jednak popłyną

No i właśnie o transport drogą morską cała sprawa może się rozbić. Jak donosi Bloomberg, wśród krajów członkowskich jest coraz mocniejszy sprzeciw wobec proponowanych przez szefową Komisji Europejskiej rozwiązań. Aż trzy kraje domagają się utrzymania możliwości dostarczania ropy za pomocą tankowców. Do listy krajów, które do tej pory wyrażały swój sprzeciw, czyli Węgier i Słowacji, niespodziewanie dołączyła jeszcze Grecja.

Co ciekawe, w przypadku Grecji nie do końca chodzi o dostawy surowca, a o kwestie własności tankowców. Jak wylicza Bloomberg, aż 26 proc. światowej floty tankowców należy właśnie do Grecji.

Węgry przeciwne embargo na ropę z Rosji

Nadal najmocniejszy sprzeciw wobec szóstego pakiety wyrażają jednak Węgry, które nie chcą się ugiąć w kwestii embarga na rosyjską ropę naftową. Kolejna tura rozmów, która była prowadzona przez ambasadorów państw członkowskich w weekend, nie przyniosła w tej sprawie żadnych zmian.

