Joe Biden chce zbudować silosy w Polsce. Mają pomóc w eksporcie zboża z Ukrainy

Joe Biden mierzy się z ogromną krytyką związaną z najwyższą od 40 lat inflacją w Stanach Zjednoczonych. Podczas konferencji AFL-CIO w Filadelfii, która odbyła się 14 czerwca, mówił o swoich pomysłach na obniżenie cen. Jeden z punktów jego przemówienia dość niespodziewanie odniósł się także do Polski. Chodziło o możliwość obniżenia cen żywności.

USA chcą pomóc w eksporcie ukraińskiego zboża

Prezydent wspomniał, że trwają prace nad stworzeniem systemu, który pozwoli na eksport dziesiątków milionów ton zboża z Ukrainy. Ma to wpłynąć na obniżenie cen żywności na świecie. – Blisko współpracuję z naszymi europejskimi partnerami, aby pozyskać 20 milionów ton zboża, które są zablokowane na Ukrainie. To pomogłoby na rynku i obniżyło ceny żywności – powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych.

– To, co robi wojna Putina, to nie tylko próba zatarcia kultury Ukraińców, zabicia ludzi i popełnienia niezliczonych zbrodni wojennych. To także próba zablokowania eksportu zbóż, milionów ton zbóż, które są w silosach i czekają na eksport, ale statki nie mogą wydostać się przez Morze Czarne, bo zostaną zatopione. Pracujemy nad planem, aby eksportować je koleją poprzez inne kraje – tłumaczył zebranym na sali prezydent Joe Biden.

Joe Biden sfinansuje silosy w Polsce

Prezydent przyznał, że plan zakłada użycie kolei, która będzie wywoziła zboże do Polski. Z granicy pociągi miałby jechać do polskich portów, a stamtąd płynąć już do różnych krajów świata. Prezydent Joe Biden przypomniał jednak, że Ukraina, podobnie jak Rosja i Białoruś ma inny rozstaw torów kolejowych niż reszta Europy. – Zbudujemy więc tymczasowe silosy na granicach Ukrainy, a także w Polsce. Dzięki temu będziemy mogli transportować zboże z Ukrainy do tych silosów, a potem koleją do portów. W ten sposób transporty będą mogły trafić na cały świat – powiedział.

