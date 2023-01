Tylko jedna firma zgłosiła się do przetargu PKP. Będzie powtórka

W pociągach niektórych przewoźników lokalnych (np. Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej) zainstalowane są automaty z napojami i przekąskami w rodzaju batoników. Próżno ich jednak szukać w pociągach należących do PKP. Nie znaczy to, że spółka nie widzi potrzeby umieszczenia ich na pokładzie: niewykluczone, że stanie się to w nieodległej przyszłości.

PKP. Będą automaty z napojami?

„PKP Intercity liczy, że w tym roku spółka rozstrzygnie postępowanie i podpisze umowę na zamontowanie automatów do przekąsek i napojów w pociągach należących do przewoźnika” – przekazał członek zarządu PKP Intercity Tomasz Gontarz. Wcześniejsza próba zakończyła się niepowodzeniem.

Do pierwszego przetargu zgłosiła się jedna firma z ofertą zdecydowanie przekraczającą wartość kosztorysową, więc spółka nie mogła tej oferty przyjąć.

Gontarz ma nadzieję, że do drugiego przetargu „zgłoszą się oferenci, będzie konkurencja pomiędzy nimi i zaoferują maszyny vendingowe w odpowiedniej cenie, cenie która jest dla nas do przyjęcia. Liczę na to, że postępowanie rozstrzygnie się w tym roku, podpiszemy umowę w tym roku”.

W niektórych województwach trwają ferie zimowe, więc w pociągach jeździ więcej pasażerów niż zwykle. Niestety, więcej niż do tej pory płacimy też za bilety kolejowe. 11 stycznia ceny bazowe biletów jednorazowych w pociągach Pendolino wzrosły średnio o 17,8 proc., w pociągach EIC o 17,4 proc., a w pociągach TLK/IC średnio o 11,8 proc. Podwyżkę cen biletów uzasadniono wzrostem cen prądu, a także wzrostem kosztów działalności.

Czy jest szansa na niższe bilety PKP?

Czy jest szansa na obniżkę cen biletów PKP? Optymistyczny komunikat w tej kwestii płynie ze strony Ministerstwa Finansów, które w piśmie przesłanym do Radia Zet przyznaje, że pracuje na rozwiązaniami, które mogłyby obniżyć ceny biletów kolejowych. – Analizujemy różne scenariusze wsparcia zarówno o charakterze podatkowym jak i pozapodatkowym – czytamy w komunikacie, którego treść podaje rozgłośnia.

Głos zabrał również rzecznik rządu Piotr Müller. – Oczekujemy od PKP podjęcia działań o charakterze organizacyjnym, wprowadzenia odpowiednich planów sprzedażowych, które przełożyłyby się na lepszą ofertę cenową – powiedział Müller na czwartkowej konferencji prasowej. Zapewnił, że rząd szuka „rozwiązań, które obniżą ceny biletów, ale oczekujemy też działań spółki PKP”. Dodał też, że na razie nie ma planów obniżenia podatku VAT na bilety kolejowe.

Mniej za bilety zapłacą osoby posiadające prawo do zniżek ustawowych oraz podróżujące w grupie co najmniej dwuosobowej. Więcej o zniżkach piszemy w tekście poniżej.

