Drogie bilety kolejowe. Rzecznik rządu o szansach na niższy VAT

Od 11 stycznia obowiązuje nowy cennik biletów oferowanych przez PKP Intercity. Wzrosły ceny biletów na wszystkie typy pociągów: na Pendolino średnio o 17,8 proc., na pociągi EIC o 17,4 proc., najmniej na pociągi TLK/IC – średnio o 11,8 proc. Przewoźnik określił podwyżki mianem aktualizacji cennika i wyjaśnia, że to skutek wzrostu cen energii elektrycznej.

Ceny w PKP. Najpopularniejsze bilety o prawie 12 proc. w górę

Można dodać, że na różne kursy naliczają się zniżki, ale jeśli nie trafimy na taką zniżkę, to za bilet normalny z Warszawy do Krakowa pociągiem Intercity zapłacimy nawet 67 zł, a do Gdańska – aż 79 zł. Te podwyżki zdenerwowały pasażerów, bo matematyka podpowiada, że na wielu trasach bardziej opłaca się samochód – zwłaszcza gdy podróżują jednocześnie co najmniej dwie osoby.

Czy jest szansa na obniżkę cen biletów PKP? Optymistyczny komunikat w tej kwestii płynie ze strony Ministerstwa Finansów, które w piśmie przesłanym do Radia Zet przyznaje, że pracuje na rozwiązaniami, które mogłyby obniżyć ceny biletów kolejowych. – Analizujemy różne scenariusze wsparcia zarówno o charakterze podatkowym jak i pozapodatkowym – czytamy w komunikacie, którego treść podaje rozgłośnia.

Rząd „oczekuje działań spółki PKP”

Głos zabrał również rzecznik rządu Piotr Müller. – Oczekujemy od PKP podjęcia działań o charakterze organizacyjnym, wprowadzenia odpowiednich planów sprzedażowych, które przełożyłyby się na lepszą ofertę cenową – powiedział Müller na czwartkowej konferencji prasowej. Zapewnił, że rząd szuka „rozwiązań, które obniżą ceny biletów, ale oczekujemy też działań spółki PKP”. Dodał też, że na razie nie ma planów obniżenia podatku VAT na bilety kolejowe.

W tej chwili VAT wynosi 8 procent. Dotychczas rządzący zasłaniali się unijną dyrektywa, która według nich nie pozwala na obniżanie stawek. – W przypadku nadzwyczajnych stanów, a takim może być stan drożyzny energetycznej, wojny, można zmniejszać stawki za dostęp do infrastruktury – komentuje w rozmowie z Radiem Zet Adrian Furgalski, prezes zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR.

