Podwyżka w PKP. Na szczęście są sposoby, by kupić tańszy bilet

Po styczniowej podwyżce ceny biletów PKP wzrosły o co najmniej 11,8 proc. Na szczęście pasażerowie mogą korzystać ze zniżek: niektóre należą się ze względu na wiek albo posiadanie Karty Dużej Rodziny, inne przysługują osobom podróżującym w grupie co najmniej dwóch osób. PKP zachęca też do kupowania biletów wcześniej.