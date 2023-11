Z Polskiej stoczni wypłynął „kosmiczny statek”. Żaglowiec do przewozu rakiet zamówiła ESA

Niecodzienne zamówienie zrealizowała stocznia w Szczecinie. Na szerokie wody wypłynął z niej bowiem statek, który jeszcze przed powstaniem, zdobył nagrodę „Statku Roku” na prestiżowych targach w Amsterdamie.

Statek do przewozu rakiet kosmicznych

O statku Canopee po raz pierwszy zrobiło się głośno pod koniec czerwca 2022 roku, gdy odbyło się jego wodowanie. Od tamtego czasu trwały prace wykończeniowe. Tak długi czas usprawiedliwia nie tylko niecodzienne przeznaczenie statku, ale także jego konstrukcja.

Jednostka, którą w szczecińskiej stoczni zamówiła Europejska Agencja Kosmiczna, będzie miała bowiem za zadaniem transportowanie fragmentów rakiety kosmicznej Ariane 6 z europejskich portów do Gujany Francuskiej. To właśnie tam znajduje się kosmodrom należący do ESA, z którego przeprowadzane są starty rakiet należących do organizacji, w skład której wchodzi także Polska Agencja Kosmiczna.

Cztery żagle i diesel

Drugim elementem, który wyróżnia statek, jest jego napęd. W przeciwieństwie do większości jednostek, które pływają obecnie po morzach i oceanach, nie będzie on wyposażony wyłącznie w silnik diesla. Poza klasycznym napędem, na pokładzie „kosmicznego statku” zamontowane zostały również cztery ogromne żagle, które sprawią, że będzie on dużo bardziej ekologiczny. W przypadku tego statku można powiedzieć, że historia żeglugi morskiej zatoczyła koło.

Każdy z żagli ma 37 metrów wysokości, czyli niemal tyle, ile polski Dar Młodzieży. Co ciekawe, mają one możliwość obracania się o 360 stopni, co znacząco zwiększa ich wydajność, gdyż mogą się dostosować do wiatru wiejącego z dowolnego kierunku.

Rakieta Ariane 6, którą ma przewieźć Canopee, ma 16 metrów wysokości i waży prawie 900 ton. Będzie w stanie wynieść na orbitę ładunki o masie 16 ton. Start rakiety to wspólny międzynarodowy projekt Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) i Ariane Group. Ma pomóc utrzymać niezależność Europy w zagospodarowywaniu przestrzeni kosmicznej. Urządzenia, które trafią w kosmos na pokładzie Ariane 6 służyć będą obserwacji Ziemi, celom telekomunikacyjnym, meteorologicznym, naukowym i nawigacyjnym.

