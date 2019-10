Banksy tłumaczy, dlaczego otworzył sklep. Inna firma chciała przywłaszczyć jego produkty

Sklep Gross Domestic Product został otwarty w londyńskiej dzielnicy Croydon i będzie funkcjonował przez najbliższe dwa tygodnie. Jest to swego rodzaju wystawa, gdzie zamieszczono prace Banksy'ego, których nie będzie można jednak kupić stacjonarnie. Sprzedaż produktów będzie odbywała się wyłącznie przez internet, a sam zainteresowany wyjaśnił, dlaczego zdecydował się otworzyć sklep. Tak właściwie, to został do tego „zmuszony”. „Firma produkująca kartki z życzeniami kwestionuje znak towarowy związany z moją własną sztuką i próbuje przejąć prawa do mojego nazwiska, by legalnie sprzedawać fałszywe produkty nim sygnowane” – przekazał artysta w oświadczeniu.

Fani Banksy'ego mogą kupić wycieraczki zrobione z kamizelek ratunkowych, które zostały własnoręcznie wykonane przez kobiety przebywające w obozach w Grecji. Do sprzedaży dopuszczano także kule dyskotekowe zrobione z hełmów policyjnych czy replikę kamizelki, którą raper Stormzy założył podczas festiwalu Glastonbury. Artysta zapowiedział, że zyski ze sprzedaży swoich dzieł sztuki przeznaczy na zakup łodzi ratunkowej dla imigrantów, która zastąpi jednostkę zarekwirowaną przez włoskie władze.

Czytaj także:

Raperzy zachęcają do udziału w wyborach. Czym jest akcja Olśnienie?