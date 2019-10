Właściciel Biedronki uruchomił pierwszy sklep bez kas. Tak wygląda wewnątrz

W czwartek 3 października w Carcavelos w Portugalii został otwarty pierwszy sklep Pingo Doce & Go. Zostały w nim zastosowane najnowocześniejsze technologie, dzięki którym klienci mogą zrobić zakupy bez stania w kolejkach. Placówka została otwarta testowo. Jest czynna 24 godziny na dobę. Sklep ma 250 m2 powierzchni. W asortymencie znajdują się głównie produkty marki Pingo Doce. Jeronimo Martins przekonuje, że celem otwarcia tego sklepu jest stworzenie klientom możliwości robienia zakupów „w mniej niż minutę”. Dziennikarze Wiadomości Handlowych, próbowali skontaktować się z biurem prasowym Jeronimo Martins Polska, by dowiedzieć się, czy oraz kiedy sklepy o takiej formule pojawią się w Polsce. Do chwili publikacji nie otrzymali jednak odpowiedzi.

„Take & Go”

Co ciekawe, podobne rozwiązania są już testowane na terenie naszego kraju np. przez sieć Take & Go. W sklepach Take&GO, dzięki zaawansowanej technologii, klient nie musi samodzielnie kasować produktów, zrobi to za niego specjalny system zintegrowany z dedykowaną aplikacją w smartfonie. Sieć stawia na asortyment spożywczy, szeroką ofertę dań gotowych, soki bez konserwantów oraz krojone owoce. Znajdzie się również coś dla fanów wysokiej jakości kawy. Nie będzie prowadzona sprzedaż alkoholu oraz papierosów.

