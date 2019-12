Promocje i wyprzedaże w sklepach internetowych. Dziś Cyber Monday

To już tradycja, że większość firm przedłuża Black Friday na cały weekend, a nawet do poniedziałku, kiedy to swój dzień mają wielbiciele zakupów przez internet. Tego dnia – w Cyber Monday – skorzystać można bowiem ze zniżek i wyprzedaży online. Sklepy internetowe z odzieżą, elektroniką, kosmetykami czy biżuterią przyciągają nie tylko rabatami na produkty, ale też innymi udogodnieniami, jak choćby darmowa wysyłka. Aby skorzystać z promocji, zazwyczaj należy podczas dokonywania zakupu wpisać specjalny kod, o czym jesteśmy informowani na stronie głównej sklepu.

Cyber Monday – gdzie promocje?

Lista sklepów, które oferują zniżki w ramach Cyber Monday jest długa i nie sposób wymienić wszystkich. Swoje oferty przygotowały zarówno popularne drogerie, jak Sephora, Douglas (rabaty do 20 -25 proc.), jak i sklepy z elektroniką – promocją w poniedziałek chwali się choćby RTV EURO AGD czy X-kom.pl. Na promocje mogą liczyć osoby kupujące na Allegro czy Amazonie. Obie platformy zakupowe kuszą zniżkami sięgającymi 70 procent. Rabatami kuszą również popularne sieciówki z odzieżą czy biżuterią.

Co to jest Cyber Monday?

Idea ta narodziła się w Stanach Zjednoczonych. Nazwa po raz pierwszy została użyta w 2005 roku. W ubiegłych latach Cyber Monday zyskiwał coraz większą popularność. Wzrost sprzedaży tego dnia odnotowano nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale również w krajach Europy Zachodniej, Ameryki Południowej oraz Japonii. Tylko w ubiegłym roku podczas Cyber Monday Amerykanie wydali na zakupy ponad 2 miliardy dolarów.

