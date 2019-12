Sieć TEDi planuje ekspansję w Polsce. 50 sklepów do kwietnia 2020 roku

Niemiecka sieciówka non-foof TEDi planuje zwiększenie do końca kwietnia 2020 roku liczby placówek w Polsce do 50 – podają Wiadomości Handlowe. Co można znaleźć na sklepowych półkach?

Sieć TEDi należy do niemieckiego koncernu Tengelmann Group. Pojawiła się na polskim rynku jesienią 2018 roku. W kwietniu 2019 roku na terenie naszego kraju działało 14 placówek, które łącznie zatrudniały 153 pracowników. Z informacji zdobytych przez dziennikarzy portalu Wiadomości Handlowe wynika, że sieć planuje ekspansję na polskim rynku. Do końca kwietnia 2020 roku w Polsce ma zostać otwartych 50 placówek. Spółka nie buduje własnych sklepów, a skupia się na najmowaniu obiektów handlowych. Co można kupić w TEDi? Tedi to przedsiębiorstwo z branży artykułów niespożywczych. Co można znaleźć na sklepowych półkach? „W naszych sklepach oferujemy szeroki, zaskakujący wybór – od artykułów dekoracyjnych, przez piśmiennicze i gospodarstwa domowego po akcesoria DIY. W TEDi znajdziesz wszystko pod jednym dachem" – czytamy na oficjalnej stronie internetowej firmy. – Mamy w ofercie szeroką gamę wyrobów niedostępnych w innych sieciach handlowych, ponadto w naszej ofercie znajduje się szeroka gama artykułów przemysłowych – do domu (kuchni, łazienki), biura, majsterkowania, artykuły dekoracyjne, drogeryjne, dla zwierząt, zabawki, duży dział party oraz asortyment sezonowy – opisał Mirosław Huczek, prezes zarządu spółki TEDi Sieć Handlowa, którego słowa cytują Wiadomości Handlowe.

