Joński sugeruje, że Biedronka działa pod dyktando polityków? Sieć organizuje specjalną akcję

– PiS swoją propagandę opiera na słowie „plus" i najbardziej znany wasz program to jest „Drożyzna plus" – powiedział poseł KO Dariusz Joński. – Ósmego stycznia kupiłem te same produkty spożywcze, co prezydent Andrzej Duda o prawie 40 proc. drożej. Na potrzeby dzisiejszej debaty ten sam dyskont obniżył te 9 produktów w taki sposób, żeby działacze pisowscy wrzucali na Twittera i Facebooka, że te same produkty można kupić taniej, niż pięć lat temu. Kogo wy chcecie oszukać? Myślicie, że ludzie nie chodzą do sklepów, nie kupują, nie wiedzą, że jest drożyzna? Chcecie wmówić, że jest taniej? Nie wmówicie! – grzmiał z mównicy sejmowej Joński.

Przypomnijmy – w styczniu polityk KO na Twitterze opublikował zdjęcia paragonów z 2015 i 2020 roku oraz koszyka z kupionymi w Biedronce produktami. Warto zaznaczyć, że poseł nie zrobił identycznych zakupów w porównaniu z Andrzejem Dudą. Poseł Joński wybrał np. inny rodzaj oleju, chociaż w butelce tej samej pojemności. „Dwa rachunki z Biedronki. Rachunek Prezydenta Dudy z 2015 roku i mój tych samych produktów z dziś! Ponad 40 proc wzrost! Wszystkie programu pożerane są przez drożyznę i inflacje” – napisał wówczas Joński.

Biedronka organizuje akcję specjalną

Co ciekawe, do akcji włączyła się też sama Biedronka, która w nowej gazetce zachęca do kupna dziewięciu produktów z „koszyka Dudy” i przekonuje, że kosztują one mniej niż pięć lat temu. Żeby skorzystać z promocji wspomniane zakupy należy zrobić między 13 a 15 lutego.

