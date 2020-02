Śmiertelnie groźna bakteria w mrożonych warzywach. Markety wycofują produkt

Wadliwy towar to mieszanka mrożonych warzyw All Seasons w zielonym opakowaniu zawierającym 450 g produktu. Podpisana jest jako „Warzywa na patelnię”, a na dole i z prawej strony opakowania widnieją zdjęcia warzyw. Zakupiony produkt można zwracać we wszystkich sklepach sieci, bez konieczności pokazywania paragonu. Sklepy podkreślają, że problem dotyczy wyłącznie tego jednego produktu, a pozostałe towary z logiem All Seasons i od producenta Agram S.A. są bezpieczne.

Listeria monocytogenes może wywoływać listeriozę, objawiającą się gorączką i biegunką. W przypadku infekcji tą bakterią nawet 20-30 proc. przypadków może kończyć się śmiercią. Wyjątkowo narażone na niebezpieczeństwo są zwłaszcza kobiety w ciąży.

