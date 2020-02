Tak oszukują w Zakopanem. Też dałeś się nabrać?

W zimie – jak łatwo się domyślić – nie ma wypasu. A oscypek to wytwarzany według wiekowej receptury ser z mleka owczego. To jeden z produktów regionalnych chronionych unijnym prawem i zgodnie z nim można go produkować tylko w kilku gminach i w określonym czasie. Sprzedawane więc teraz jako oscypki sery są po prostu podróbkami. Jak podaje „Tygodnik Podhalański, „są też inne o wymyślnych nazwach – maślany, bacowski czy tradycyjny. A wszystkie takie same. Serki na straganach zwane gołkami, czasem ociekające jakimś płynem i nie najlepiej pachnące, mogą być zrobione co najwyżej z krowiego mleka. Bywają skrajne przypadki, że niektórzy producenci używają nawet mleka... w proszku”. Zanim zdecydujecie się więc na zakup tradycyjnego oscypka na jarmarku, sprawdźcie, czym różni się od podróbki.

Cena

Prawdziwy oscypek od sera krowiego różni także cena. Certyfikowany wyrób jest dosyć drogi – kosztuje od 25 do 45 zł.



Miejsce produkcji

Certyfikowany oscypek może być produkowany tylko w kilkunastu gminach na terenie kraju w województwie małopolskim i śląskim. Najlepiej kupować go w bacówce,, gdzie można go od razu spróbować.



Smak

Wyróżnia się on zdecydowanie ostrzejszym smakiem od innych „oscypkopodobnych” produktów. Sery z mleka krowiego są delikatniejsze i łagodniejsze w smaku. Prawdziwy oscypek nie powinien też skrzypieć w zębach. Skrzypienie oznacza bowiem, że mleko zostało doprowadzone do zbyt wysokiej temperatury albo że ser jest z mleka krowiego.



Kształt

Musi mieć wrzecionowaty kształt, który nadawany mu jest przez bacę poprzez ugniatanie w dłoniach. Każdy egzemplarz jest wyjątkowy dzięki wzorom i rzeźbieniom. Tu nie ma mowy o masowej produkcji! Powinien ważyć od 60 do 80 dag i mierzyć od 17 do 23 cm.



Kolor

Certyfikowany oscypek ma w środku jaśniejszą barwę od serka wykonanego z mleka krowiego, ponieważ owcze mleko w porównaniu z krowim zawiera znacznie więcej białka. Po przekrojeniu oryginalny produkt powinien być kremowy, nie żółty. I posiadać niewielkie oczka.



Czas produkcji

Oryginalne oscypki produkuje się między majem a wrześniem, kiedy owce udają się na wypas (redyk) i dają mleko. Sprzedawane mogą być do końca października. Kupienie oscypka w lutym jest (prawie) niemożliwe!Czytaj także:

