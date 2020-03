Koronawirus. Biedronka przyznaje pierwszeństwo seniorom i codziennie zamyka sklepy na godzinę

Sieć Biedronka w ciągu ostatnich dni stopniowo wprowadzała w swoich sklepach nowe rozwiązania, które mają pomóc w walce z koronawirusem. Wszystkie ogłoszone kilka dni temu zmiany od poniedziałku 23 marca obowiązują we wszystkich sklepach sieci w całej Polsce. „Warto jednak pamiętać, że odniosą one skutek tylko wtedy, gdy wszyscy będziemy się stosować do zasad bezpieczeństwa. Wierzymy, że wspólnie poradzimy sobie w tej nowej niełatwej sytuacji” – zaznaczył Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny w sieci Biedronka.

Dlaczego biedronka zamyka się na godzinę w ciągu dnia?

Klienci, którzy w poniedziałek 23 marca odwiedzili sklepy sieci Biedronka w całym kraju mogli być zdziwieni słysząc komunikat, że od godziny 13 do 14 w sklepie będzie przerwa techniczna. Albo chcąc zrobić w tych godzinach zakupy w sklepie natrafili na zamknięte drzwi. Okazuje się, że celem wprowadzenia przerwy technicznej w środku dnia jest umożliwienie porannej i popołudniowej zmianie wymienienie się i przeprowadzenie rozliczenia na kasie bez kontaktu ze sobą.

Ułatwienia dla seniorów

Sieć wprowadza także pierwszeństwo wejścia seniorów do sklepu w pierwszej godzinie od otwarcia, a także pierwszeństwo obsługi przy kasie na każdą prośbę osoby starszej. Wszystko to pod hasłem „Czas na pomaganie seniorom 65+”.

Od wtorku, 24 marca, w sklepach sieci zostaną też umieszczone specjalne skrzynki i gotowe do wypełnienia proste formularze. Każdy senior, który potrzebuje pomocy w zrobieniu zakupów, a także każda osoba gotowa pomagać, może wypełnić taki formularz i zostawić w skrzynce. Obie grupy mogą też się zgłosić za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta sieci Biedronka dzwoniąc pod numer 22 205 33 00. Wolontariusze mogą się także zarejestrować poprzez formularz na www.biedronka.pl. W ten sposób Biedronka chce stać się łącznikiem między potrzebującymi seniorami i osobami, które mieszkają w ich sąsiedztwie i chcą nieść pomoc.

Aby umożliwić seniorowi płatność za zakupy dopiero w momencie ich dostarczenia, Biedronka oferuje możliwość skorzystania ze specjalnej karty programu „Czas na pomaganie seniorom 65+”. Mogą ją otrzymać wszyscy seniorzy, którzy mają aktywną kartę Moja Biedronka, Nową kartę przekazują następnie wolontariuszowi, który będzie nią płacić za ich zakupy w Biedronce. Senior dokonuje płatności za zakupy w momencie dostawy, a wolontariusz wpłaca otrzymaną od niego kwotę - za pierwsze i kolejne zakupy - z powrotem na kartę w dowolnym sklepie Biedronka.

Sieć dla bezpieczeństwa klientów już wcześniej wprowadziła limity osób, które mogą jednocześnie przebywać w sklepach – limity są związane z wielkością danej placówki. Teraz dodatkowo osoby starsze w pierwszej godzinie funkcjonowania sklepu, będą mogły wejść do niego jako pierwsze. Wszystko po to, by przebywały w sklepie jak najkrócej i były przez to jak najmniej narażone na zachorowanie.

Biedronka – nowe godziny otwarcia sklepów

W związku z aktualną sytuacją Biedronka skróci godziny pracy sklepów w całym kraju – placówki będą otwarte dla klientów od godz. 8:00 do 20:00. Zmiany będą wdrażane indywidualnie w każdej placówce, nie później jednak niż do 23 marca.

Biedronka – zmiany dla klientów

Jedną z pierwszych nowości w sklepach Biedronka będą nawilżane chusteczki Dada przy sklepowych kasach i podajniki z płynem dezynfekującym dla klientów w strefie wejścia. Ponieważ dostępność środków dezynfekujących jest ograniczona na rynku, podajniki będą wprowadzane do sieci stopniowo. Żeby ułatwić zachowanie odstępu między kupującymi, sklepy wprowadzą oznaczenie odległości 1 metra na podłogach w strefie kas. Pracownicy ochrony będą natomiast dbać o to, by na sali sprzedaży przebywało jednocześnie nie więcej osób niż jest przewidziane dla danego sklepu, w zależności od jego powierzchni. Już teraz w Biedronce na tablicach informacyjnych znajdują się plakaty przygotowane przez PZH, które pokazują podstawowe zasady bezpieczeństwa. Wskazówki są przekazywane również za pomocą systemu głosowego w sklepach.

Biedronka – zmiany dla pracowników

Pracownicy sieci Biedronka już wcześniej zostali wyposażeni w niezbędne informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa – w sklepach pojawiły się plakaty, a także uruchomiono specjalną infolinię. Już teraz osoby zatrudnione w sklepach mają też dostęp do żeli dezynfekujących, a na zapleczach od dawna są certyfikowane mydła mające właściwości dezynfekujące. Aby jeszcze bardziej podnieść komfort ich pracy, sieć udostępni kasjerom jednorazowe maseczki i rękawiczki. Biedronka planuje też montaż osłon pleksi przy stoiskach kasowych – realizacja tego planu będzie przebiegała stopniowo i jest ściśle związana z dostępnością na rynku tego typu rozwiązań.

Biedronka przechodzi też na pracę rotacyjną w sklepach. Co to oznacza? Pracownicy zostaną podzieleni na dwie grupy, które w cyklu tygodniowym będą na zmianę wykonywać pracę w sklepie albo pozostaną w domu. Takie rozwiązanie ma na celu zapewnienia większego bezpieczeństwa pracowników.

Sieć wprowadza także możliwość zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy tych zatrudnionych, którzy ukończyli 60 lat. Dzieje się tak, ponieważ zgodnie z doniesieniami służb medycznych znajdują się oni w grupie podwyższonego ryzyka. Pracownikom tym pensje będą wypłacane w normalnym wymiarze.

Czytaj także:

Polacy obawiają się podwyżek. Szczególnie mięsa i środków czystości